Украинский олигарх Ахметов намерен избавиться от угольных шахт в Ростовской области

Posted 2 июня 2021, 09:36
Published 2 июня 2021, 09:36
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Компания планирует распродать все принадлежащие ей шахты, а в первую очередь она намерена избавиться от активов на территории Ростовской области. Речь идет о шахтах «Обуховская» (АО «ШУ «Обуховская») и «Дальняя» (ОАО «Донской антрацит»).
Производственная мощность обоих предприятий составляет свыше 3,5 миллиона тонн угля, это более 60% добываемого в Ростовской области угля. При этом до 95% угля из этих шахт отправляют на экспорт.
Обе шахты могут быть проданы в ближайшее время. При этом Тимченко заявил, что ведутся переговоры со Сбербанком, который может забрать активы ДТЭК за долги.
Максим Тимченко подчеркнул, что продать шахты группа компаний решила из-за ориентации на «зеленую» энергетику.
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