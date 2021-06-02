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Posted 2 июня 2021, 09:36

Published 2 июня 2021, 09:36

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Украинский олигарх Ахметов намерен избавиться от угольных шахт в Ростовской области

2 июня 2021, 09:36
Украинская энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, заявила о продаже угольных шахт в Ростовской области, об этом сообщил глава группы компаний Максим Тимченко изданию «Экономическая правда».

Компания планирует распродать все принадлежащие ей шахты, а в первую очередь она намерена избавиться от активов на территории Ростовской области. Речь идет о шахтах «Обуховская» (АО «ШУ «Обуховская») и «Дальняя» (ОАО «Донской антрацит»).

Производственная мощность обоих предприятий составляет свыше 3,5 миллиона тонн угля, это более 60% добываемого в Ростовской области угля. При этом до 95% угля из этих шахт отправляют на экспорт.

Обе шахты могут быть проданы в ближайшее время. При этом Тимченко заявил, что ведутся переговоры со Сбербанком, который может забрать активы ДТЭК за долги.

Максим Тимченко подчеркнул, что продать шахты группа компаний решила из-за ориентации на «зеленую» энергетику.

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