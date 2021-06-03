Как ростовчане превращаются в родителей-монстров и издеваются над своими детьми

Posted 3 июня 2021, 16:45
Published 3 июня 2021, 16:45
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
Один из случаев произошел несколько дней назад в Ростове. Явно пьяная мать тянула свою четырехлетнюю дочь по асфальту и кричала на нее.
Как рассказали соседи, женщина часто издевалась над дочерью и била. Сама же ростовчанка заявила, что напала на ребенка из-за шока после смерти матери. Она добавила, что ее разозлило поведение девочки, которая чуть не попала под колеса машины.
Девочку забрали в больницу, а спустя несколько дней женщина подписала бумаги на отказ от родительских прав и передала документы на материнский капитал родственникам. Пока двоюродная тетя не оформит документы на опекунство над девочкой, та будет жить в детском доме.
Как оказалось, у ростовчанки есть еще и сын 19 лет, которого в детстве забрала бабушка. Мать пыталась вытолкнуть мальчика с балкона, но вовремя вмешалась бабушка, чем и спасла ребенка.
В Таганроге молодая пара систематически избивает своих малолетних детей-инвалидов, один из эпизодов попал в соцсети. Пьяная женщина избивала своего сына, сидящего в детской коляске, не менее выпивший отец в этот момент с другим ребенком на руках устроил скандал в продуктовом магазине.
По словам очевидцев, эту девушку часто видят с двумя маленькими детьми, которым приблизительно пять и три года. Дети всегда грязные и с синяками, оба сына состоят на учете по инвалидности. Соседи неоднократно обращались в органы, но дети так и находятся с горе-родителями.
В Новошахтинске следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей восьмилетней девочки за жестокое обращение с ребенком. 24-летняя мать девочки держала ее на привязи и не кормила, такое воспитание поддерживал и 23-летний отец ребенка.
Об издевательствах случайно узнали знакомые женщины, которые пришли к ней в гости. Ребенок был связан и настолько голоден, что жевал одеяло. Родителей-извергов арестовали и завели уголовное дело.
В Ростове родители-алкоголики не кормили своих двоих детей в возрасте пяти и десяти лет, которым пришлось попрошайничать и питаться у соседей. В ходе проверки выяснилось, что в доме семьи отсутствуют удобства, нет еды и спальных мест, присутствует специфический запах и антисанитария. По итогам проверки родителей поставили на учет, реализуется комплексная программа реабилитации.
Издевательства над детьми все чаще приобретает сексуальный характер, родные родители снимают порно с младенцами и насилуют их ради лайков в соцсети. В Зернограде молодая пара с декабря 2020 года по январь 2021 года неоднократно совершала иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, которой только в марте исполнится один год, и фиксировали извращения на видеокамеру. Ролики они продавали в Сети.
В 2020 году житель Ростова регулярно насиловал своих шестилетних падчериц в прямом эфире. За это он получал деньги от аудитории, а иногда за дополнительную плату выполнял на камеру личные пожелания зрителей.
Дети жили с педофилом в одной квартире, который издевался над девочками целый год.
Перед Днем защиты детей в Ростовской области посчитали несовершеннолетних и оказалось, что они составляют пятую часть всего населения региона. При этом истории, когда родители измываются над своими детьми, не редкость, и постоянно выявляются все новые шокирующие случаи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]