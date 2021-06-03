Как ростовчане превращаются в родителей-монстров и издеваются над своими детьми

Издевательства над детьми все чаще приобретает сексуальный характер, родные родители снимают порно с младенцами и насилуют их ради лайков в соцсети. В Зернограде молодая пара с декабря 2020 года по январь 2021 года неоднократно совершала иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, которой только в марте исполнится один год, и фиксировали извращения на видеокамеру. Ролики они продавали в Сети.