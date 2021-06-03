rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2021, 10:42

Published 3 июня 2021, 10:42

Modified 1 октября, 13:38

Updated 1 октября, 13:38

Семь ростовских гандболисток попали в сборную РФ для подготовки к Олимпиаде в Токио

3 июня 2021, 10:42
Семь игроков ГК «Ростов-Дон» и тренерский штаб команды вызвали в сборную России для подготовки к Олимпийским играм в Токио, сообщается на сайте клуба.

В сборную страны попали Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень. Вместе с девушками в сборную были вызваны руководитель тренерского штаба Алексей Алексеев и ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Томаш Хлавати.

В сборную России вызвали и вратаря Анастасию Лагину, она войдет в состав ростовской гандбольной команды в предстоящем сезоне.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика