Семь ростовских гандболисток попали в сборную РФ для подготовки к Олимпиаде в Токио

Семь игроков ГК «Ростов-Дон» и тренерский штаб команды вызвали в сборную России для подготовки к Олимпийским играм в Токио, сообщается на сайте клуба.

В сборную страны попали Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень. Вместе с девушками в сборную были вызваны руководитель тренерского штаба Алексей Алексеев и ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Томаш Хлавати. В сборную России вызвали и вратаря Анастасию Лагину, она войдет в состав ростовской гандбольной команды в предстоящем сезоне. Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.