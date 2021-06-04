Аграрии на 100% обеспечены минеральными удобрениями

Как отмечают эксперты The Economist Intelligence Unit, в 2020 году рейтинг продовольственной безопасности России поднялся сразу на 18 позиций — до 24-го места среди 113 стран. Одной из причин такого роста стала полная обеспеченность сельхозпроизводителей минеральными удобрениями российского производства. По данным Минсельхоза, в России в средневзвешенной цене на пшеницу два года назад, когда обвалился мировой рынок цен, доля стоимости минеральных удобрений не превышала 13,5%. А уже в 2021 году, когда цены, наоборот, начали расти во всем мире, в РФ эта доля не превышает 12%.