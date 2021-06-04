Аграрии на 100% обеспечены минеральными удобрениями

Как отмечают эксперты The Economist Intelligence Unit, в 2020 году рейтинг продовольственной безопасности России поднялся сразу на 18 позиций — до 24-го места среди 113 стран. Одной из причин такого роста стала полная обеспеченность сельхозпроизводителей минеральными удобрениями российского производства. По данным Минсельхоза, в России в средневзвешенной цене на пшеницу два года назад, когда обвалился мировой рынок цен, доля стоимости минеральных удобрений не превышала 13,5%. А уже в 2021 году, когда цены, наоборот, начали расти во всем мире, в РФ эта доля не превышает 12%.
Эксперты консалтинговой компании EY отмечают, что на сегодняшний день затраты на минеральные удобрения в цене реализации социально значимых продуктов питания также не превышают 1-2%. Это связано с применением отечественными производителями удобрений методики ценообразования ФАС и совместной работой с Минсельхозом страны. За счет этого российское сельское хозяйство работает в более выгодных условиях, чем их зарубежные конкуренты.
В Российской ассоциации производителей удобрений рассказали, что в этом году аграриев уже полностью обеспечили продуктом на весенний сезон и на 70% — на весь год. Из расчета более 4,5 млн тонн д. в. в год аграрии приобрели практически 3,15 млн тонн минеральных удобрений у российских поставщиков. Это на 19% больше, чем в прошлом году.
За последние десять лет в России практически в два раза вырос спрос на отечественные удобрения. По прогнозам, к 2025 году он вырастет еще в два раза. Для обеспечения аграрного сектора удобрениями будут построены новые предприятия и производство будет увеличено на 70%. До 2026 года в этот сегмент вложат порядка 3 трлн рублей.