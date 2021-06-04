Еще 18 жителей Ростовской области умерли от коронавируса

Posted 4 июня 2021, 09:21
Published 4 июня 2021, 09:21
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
За последние сутки в регионе от ковида умерли пятеро мужчин и 13 женщин возрастом от 56 лет до 91 года, у всех, кроме коронавируса, имелись хронические заболевания жизненно важных органов.
Всего с начала пандемии от инфекции умерли 4488 жителей области, заразились 94837 человек, из них 161 — за последние сутки. На 4 июня в ковидных госпиталях Ростовской области остаются 1037 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии.
Несмотря на сложную ситуацию по коронавирусу, не все ответственно относятся к мерам профилактики. Так, большинство управляющих компаний области не дезинфицирует подъезды многоквартирных домов.