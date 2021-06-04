Еще 18 жителей Ростовской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии от инфекции умерли 4488 жителей области, заразились 94837 человек, из них 161 — за последние сутки. На 4 июня в ковидных госпиталях Ростовской области остаются 1037 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии.