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Posted 4 июня 2021, 09:21

Published 4 июня 2021, 09:21

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Еще 18 жителей Ростовской области умерли от коронавируса

Еще 18 жителей Ростовской области умерли от коронавируса

4 июня 2021, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По состоянию на 4 июня в Ростовской области умерли еще 18 больных с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в регионе от ковида умерли пятеро мужчин и 13 женщин возрастом от 56 лет до 91 года, у всех, кроме коронавируса, имелись хронические заболевания жизненно важных органов.

Всего с начала пандемии от инфекции умерли 4488 жителей области, заразились 94837 человек, из них 161 — за последние сутки. На 4 июня в ковидных госпиталях Ростовской области остаются 1037 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии.

Несмотря на сложную ситуацию по коронавирусу, не все ответственно относятся к мерам профилактики. Так, большинство управляющих компаний области не дезинфицирует подъезды многоквартирных домов.

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