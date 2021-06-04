В Ростовской области раскрыли число новых заболевших коронавирусом

Posted 4 июня 2021, 09:23
Published 4 июня 2021, 09:23
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
Вылечились за это время 277 пациентов и умерли 18 жителей региона. Жертвами инфекции стали 13 женщин и пятеро мужчин, которым было от 56 до 91 года.
С начала пандемии заразились 94837 человек, выздоровели 85335 граждан. Умерли из-за коронавируса 4488 пациентов.
«Сейчас в больницах находятся 1037 пациентов. Всего в области выполнили более 2,6 миллиона тестов», — сказано в сообщении.