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Posted 4 июня 2021, 09:23

Published 4 июня 2021, 09:23

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

В Ростовской области раскрыли число новых заболевших коронавирусом

В Ростовской области раскрыли число новых заболевших коронавирусом

4 июня 2021, 09:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 161 человека, сообщили в правительстве региона.

Вылечились за это время 277 пациентов и умерли 18 жителей региона. Жертвами инфекции стали 13 женщин и пятеро мужчин, которым было от 56 до 91 года.

С начала пандемии заразились 94837 человек, выздоровели 85335 граждан. Умерли из-за коронавируса 4488 пациентов.

«Сейчас в больницах находятся 1037 пациентов. Всего в области выполнили более 2,6 миллиона тестов», — сказано в сообщении.

Напомним, что в Ростовской области УК продолжают игнорировать требования дезинфекции.

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