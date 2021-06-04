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Posted 4 июня 2021, 06:13

Published 4 июня 2021, 06:13

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Жители Ростова-на-Дону начали проваливаться в ливневки в центре города

4 июня 2021, 06:13
Жительница Ростова-на-Дону во время прогулки ногой провалилась в ливневку в центре города, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка заходила в автобус на остановке, которая находится на проспекте Буденновский. Она наступила на решетку ливневки и провалилась.

«Я провалилась в этот сток ногой по бедро. Получила сильные ушибы, но ведь с легкостью можно так и ноги сломать», — заявила пострадавшая.

Теперь она хочет добиться проведения ремонтных работ. Девушка опубликовала фото, показав поврежденную решетку.

Ранее жители Ростова нашли способ решить проблему с подтоплением улиц.

#Общество#Новости
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