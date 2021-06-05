Минеева об отмене НДС для общепита: Без работы в команде мы бы не добились победы

По сообщению издания ФедералПресс, Минеева подчеркнула, что в планах на ближайшее будущее — добиться отмены НДС для всей отрасли гостеприимства — гостиничного бизнеса и туризма в целом.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве заявила, что инициатива разрабатывалась совместно с общественным омбудсменом в сфере ресторанного бизнеса Сергеем Мироновым при поддержке профильного департамента правительства Москвы.
«Без командной работы мы бы не добились победы. Инициатива вошла в доклад мэру города Москвы Сергею Собянину», — сказала Минеева.
Объявление об отмене налога на добавленную стоимость для сферы общественного питания сделал глава Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня. Однако это относится к предприятиям, годовая выручка которых не превышает двух миллиардов рублей.
Также глава государства заявил, что в ближайшее время планируется снижение страховых взносов и расширение показателей внесения предприятий этого сегмента экономики в список представителей МСБ. На данный момент это 250 сотрудников, а изменения, которые планируют внести в скором времени, позволят получить статус ресторанам, где работает до полутора тысяч человек.
Также бизнес-омбудсмен добавила, что отмена налога на добавленную стоимость касается только представителей малого и среднего бизнеса. Также Минеева напомнила, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса ресторанный бизнес понес колоссальные убытки и практически закрылся — в среднем прибыль снизилась на 45 процентов.
«Но благодаря выстроенному диалогу „бизнес — власть“ удалось создать необходимые инструменты поддержки», — сказала она.
Ранее бизнес-омбудсмен заявляла, что отмена НДС и принятие аналогичных мер поможет вывести сферу общепита из тени, что благоприятным образом отразится на экономике Российской Федерации в целом. Также, по ее словам, если регулирование в ресторанном бизнесе привести к европейским стандартам, то можно будет добиться повышения уровня отечественных заведений в престижном гиде Michelin.
Необходимо отметить, что французский гид Michelin («Мишлен») на данный момент признан одним из самых влиятельнейших рейтингов заведений общественного питания во всем мире. Даже короткое упоминание ресторана в нем станет эффективной рекламой и привлечет гостей не только из родного города, но и из других регионов государства, а также зарубежных стран.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин заявлял, что столицу намерены посетить инспекторы «Мишлен». А уже к осени текущего года подготовят первый гид-навигатор по отечественным заведениям общепита. В правительстве Москвы подчеркнули, что в перспективе планируют рассмотреть вопрос о преференциях для столичных ресторанов, имеющих статус Michelin.