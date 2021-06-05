Минеева об отмене НДС для общепита: Без работы в команде мы бы не добились победы

Необходимо отметить, что французский гид Michelin («Мишлен») на данный момент признан одним из самых влиятельнейших рейтингов заведений общественного питания во всем мире. Даже короткое упоминание ресторана в нем станет эффективной рекламой и привлечет гостей не только из родного города, но и из других регионов государства, а также зарубежных стран.