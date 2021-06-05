"Россети" и Республика Коми создадут единый центр ответственности за электросети

Пидник отметил, что на этой территории нужно сформировать условия, понятные и прозрачные для резидентов Арктической зоны. Кроме того, благодаря единому центру управления сетями будет обеспечена надежная подача энергии жителям и предприятиям Коми. “Это, в свою очередь, сократит издержки и, соответственно, привлечет дополнительные инвестиции”, - сказал генеральный директор “Россети Северо-Запад”.