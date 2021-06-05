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"Россети" и Республика Коми создадут единый центр ответственности за электросети

5 июня 2021, 08:53
Между “Россети Северо-Запад” и Республикой Коми было подписано соглашение, предполагающее консолидацию электросетевого комплекса и развитие зоны Арктики. В планах компании - обеспечение в полном объеме бесперебойного электроснабжения в регионе и реализация ряда инвестпроектов в Арктической зоне России.

Как пишет muksun.fm, соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор “Россети Северо-Запад” Артем Пидник. Участники соглашения договорились создать в регионе единый центр, который обеспечит качество услуг по подаче и распределению электроэнергии.

Стороны обратили внимание на устранение административных и технологических барьеров при подключении к электросетям резидентов в Арктике. По словам Артема Пидника, развитие Арктической зоны является одним из нацпроектов, находящихся в приоритете. При этом проект сделает Коми гораздо привлекательнее с инвестиционной точки зрения.

Пидник отметил, что на этой территории нужно сформировать условия, понятные и прозрачные для резидентов Арктической зоны. Кроме того, благодаря единому центру управления сетями будет обеспечена надежная подача энергии жителям и предприятиям Коми. “Это, в свою очередь, сократит издержки и, соответственно, привлечет дополнительные инвестиции”, - сказал генеральный директор “Россети Северо-Запад”.

Владимир Уйба заметил, что данное соглашение продолжает взаимовыгодное сотрудничество с сетевым предприятием. Он назвал “Россети Северо-Запад” давним и надежным партнером Коми. “Работа энергетиков особенно важна, особенно в условиях сложного и непредсказуемого климата республики”, - сказал Уйба и поблагодарил “Россети Северо-Запад” за надежное и стабильное снабжение электроэнергии населения Коми.

Как также отметил глава республики, для региона в приоритете - привлечь в зону Арктики инвесторов. Благодаря партнерству с “Россети Северо-Запад” удастся обеспечить удобства при обслуживании арктических резидентов.

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