"Россети" и Республика Коми создадут единый центр ответственности за электросети

Как пишет muksun.fm, соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор “Россети Северо-Запад” Артем Пидник. Участники соглашения договорились создать в регионе единый центр, который обеспечит качество услуг по подаче и распределению электроэнергии.
Стороны обратили внимание на устранение административных и технологических барьеров при подключении к электросетям резидентов в Арктике. По словам Артема Пидника, развитие Арктической зоны является одним из нацпроектов, находящихся в приоритете. При этом проект сделает Коми гораздо привлекательнее с инвестиционной точки зрения.
Пидник отметил, что на этой территории нужно сформировать условия, понятные и прозрачные для резидентов Арктической зоны. Кроме того, благодаря единому центру управления сетями будет обеспечена надежная подача энергии жителям и предприятиям Коми. “Это, в свою очередь, сократит издержки и, соответственно, привлечет дополнительные инвестиции”, - сказал генеральный директор “Россети Северо-Запад”.
Владимир Уйба заметил, что данное соглашение продолжает взаимовыгодное сотрудничество с сетевым предприятием. Он назвал “Россети Северо-Запад” давним и надежным партнером Коми. “Работа энергетиков особенно важна, особенно в условиях сложного и непредсказуемого климата республики”, - сказал Уйба и поблагодарил “Россети Северо-Запад” за надежное и стабильное снабжение электроэнергии населения Коми.
Как также отметил глава республики, для региона в приоритете - привлечь в зону Арктики инвесторов. Благодаря партнерству с “Россети Северо-Запад” удастся обеспечить удобства при обслуживании арктических резидентов.