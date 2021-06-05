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Шпионаж в пользу Украины и псих-убийца: новости субботы в Ростове

5 июня 2021, 15:15
Фото: pixabay.com
В Ростове осудили военнослужащую, выдавшую гостайну РФ Украине, а в Сальске пациент психбольницы ногами забил до смерти соседа по палате, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Шпионаж в пользу Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащую Татьяну Кузьменко.

По версии следствия, в 2017-м и 2018-м годах обвиняемая передавала Украине государственные секреты России. Агентурную сеть раскрыла ФСБ, участником сети был также обвиняемый в шпионаже гражданин Украины Константин Ширинг. Курировал агентов начальник подразделения военной разведки Украины Олег Ахмедов.

Фото: pixabay.com

Исполнение приговора отложили на два года до достижения ребенком осужденной 14 лет.

Шизофреник-убийца

В палате психоневрологического интерната в Сальске 48-летний пациент с шизофренией поругался с соседом, которому было 57 лет. Ссора переросла в драку, в ходе которой первый цбольной ногами забил до смерти своего оппонента.

Фото: pixabay.com

Причиной смерти пациента стали многочисленные травмы, в том числе головы, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Психа-убийца поместили в отдельную специальную палату.

Новости про министра ЖКХ

Ростовский областной суд поддержал решение о продлении ареста для бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера.

Фото: pixabay.com

Майер останется в следственном изоляторе до 24 июня, экс-министр отказался от своей речи во время суда, заявив, что решение ему уже известно.

Бывшего министра ЖКХ задержали декабре 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий при благоустройстве парка «Вересаево».

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