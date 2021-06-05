Шпионаж в пользу Украины и псих-убийца: новости субботы в Ростове

Шпионаж в пользу Украины
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащую Татьяну Кузьменко.
По версии следствия, в 2017-м и 2018-м годах обвиняемая передавала Украине государственные секреты России. Агентурную сеть раскрыла ФСБ, участником сети был также обвиняемый в шпионаже гражданин Украины Константин Ширинг. Курировал агентов начальник подразделения военной разведки Украины Олег Ахмедов.
Исполнение приговора отложили на два года до достижения ребенком осужденной 14 лет.
Шизофреник-убийца
В палате психоневрологического интерната в Сальске 48-летний пациент с шизофренией поругался с соседом, которому было 57 лет. Ссора переросла в драку, в ходе которой первый цбольной ногами забил до смерти своего оппонента.
Причиной смерти пациента стали многочисленные травмы, в том числе головы, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Психа-убийца поместили в отдельную специальную палату.
Новости про министра ЖКХ
Ростовский областной суд поддержал решение о продлении ареста для бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера.
Майер останется в следственном изоляторе до 24 июня, экс-министр отказался от своей речи во время суда, заявив, что решение ему уже известно.
Бывшего министра ЖКХ задержали декабре 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий при благоустройстве парка «Вересаево».