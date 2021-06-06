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Имущество торговцев с аксайских рынков в Ростовской области может остаться без охраны

6 июня 2021, 08:11
Фото: pixabay
В Ростовской области оцепленные рынки в Аксайском районе могут остаться без охраны, сообщили торговцы в соцсетях.

В данный момент предприниматели пытаются собрать деньги, чтобы оплатить услуги охранной компании. Однако многие почти не проявляют в этом активность.

«Нужно собрать всю сумму за охрану за май месяц. Ребята охраняют наше имущество днем и ночью. Люди просто уйдут, так как остались без зарплат», — заявляют бизнесмены.

«Где у людей совесть, которые не оплачивают. Или думают, что рынки больше не будут работать. Срочно оплатите, имейте совесть», — призвали торговцы.

Напомним, 27 апреля на территорию рынков «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной» пришли силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей остались без работы.

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#Новости#Захват рынков#Общество
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