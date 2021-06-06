Молодая женщина и еще семь человек скончались из-за коронавируса в Ростовской области

Число погибших пациентов с коронавирусом попали на этот раз семь женщин от 34 до 88 лет и один 57-летний мужчина. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Это могло стать причиной осложнений при заражении COVID-19.
В общей сложности в Ростовской области умерли 4507 человек, заразившихся коронавирусом. Летальность инфекции в регионе составила более 4,7%.
С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 95153 человек, из них выздоровели 85939 пациентов. В вакцинальной кампании приняли участие 468308, а 364267 человек сделали уже вторую прививку.