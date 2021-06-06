Молодая женщина и еще семь человек скончались из-за коронавируса в Ростовской области

Число погибших пациентов с коронавирусом попали на этот раз семь женщин от 34 до 88 лет и один 57-летний мужчина. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Это могло стать причиной осложнений при заражении COVID-19.