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Молодая женщина и еще семь человек скончались из-за коронавируса в Ростовской области

6 июня 2021, 09:02
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на 6 июня скончались восемь человек с диагнозом коронавирусная инфекция, говорится в сообщении регионального правительства.

Число погибших пациентов с коронавирусом попали на этот раз семь женщин от 34 до 88 лет и один 57-летний мужчина. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Это могло стать причиной осложнений при заражении COVID-19.

В общей сложности в Ростовской области умерли 4507 человек, заразившихся коронавирусом. Летальность инфекции в регионе составила более 4,7%.

С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 95153 человек, из них выздоровели 85939 пациентов. В вакцинальной кампании приняли участие 468308, а 364267 человек сделали уже вторую прививку.

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