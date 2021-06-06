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Не по-летнему прохладный и дождливый понедельник ждет жителей Ростовской области

6 июня 2021, 18:34
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в понедельник, 7 июня, сохранится прохладная и дождливая погода, следует из гидрометеорологического прогноза.

В ночь на 7 июня на территории региона ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет дождь и гроза. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду.

По северу Ростовской области температура воздуха опустится до +8 градусов, в остальных районах столбики термометров покажут - до +18 градусов.

Утром и днем ветер усилится, также возможны дождь и гроза. Воздух прогреется от +18 до +26 градусов.

Дождливая погода сохранится в регионе до конца недели.

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#Новости#Общество
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