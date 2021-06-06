Новых сроков не получит осужденная судья Мартынова в Ростове после явки с повинной

«Мартынова и раньше хотела написать явку с повинной, но ей не давали это сделать. Дело в том, что в этом случае должны были посадить и „покровских“. А следователи сами, как известно, "работали" на концерн „Покровский“, пока это не подтверждается, правда. На Мартынову пытаются возбудить еще одно уголовное дело по „мошенничеству“. И та явка, которая написана, никак не усугубит ситуацию, ей не добавят новых сроков», — прокомментировал ситуацию известный ростовский журналист Евгений Михайлов.