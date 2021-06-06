Новых сроков не получит осужденная судья Мартынова в Ростове после явки с повинной

Светлана Мартынова в своем письме (находится в распоряжении редакции RostovGazeta) сообщила, что пять миллионов рублей она лично передала судьям Кущевского районного суда для того, чтобы приговор с переоформлением земель известных в Кущевке бандитов Цапков решился в пользу представителей концерна «Покровский».
«Мартынова и раньше хотела написать явку с повинной, но ей не давали это сделать. Дело в том, что в этом случае должны были посадить и „покровских“. А следователи сами, как известно, "работали" на концерн „Покровский“, пока это не подтверждается, правда. На Мартынову пытаются возбудить еще одно уголовное дело по „мошенничеству“. И та явка, которая написана, никак не усугубит ситуацию, ей не добавят новых сроков», — прокомментировал ситуацию известный ростовский журналист Евгений Михайлов.
Ранее сообщалось, что Мартынова якобы получила 40 миллионов рублей от двух учредителей концерна "Покровский". За это она обещала им земли в станице Кущевской, однако бизнесмены ничего не получили. Участки принадлежали матери главаря кущевской банды Надежде Цапок.
Мартынову приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Также был удовлетворен иск на сумму ущерба.