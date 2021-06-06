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Первый в России частный космодром хотят построить в Ростовской области

6 июня 2021, 07:42
Фото: pixabay
Ростовская область стала одним из регионов, в котором могут построить частный космодром, пишет ТАСС.

Об этом заявил бизнесмен Олег Мансуров. Он основал компанию, которая намерена при помощи космической инфраструктуры заниматься передачей и анализом больших объемов данных.

Уже подготовлены платформы для изготовления спутников. Ростовская область стала одним из пяти регионов, где рассматривается возможность строительства космодрома.

«Пока продолжается работа над собственным твердотопливными ракетами-носителями сверхлегкого класса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные компании в США имеют космодромы, которые компактнее Байконура. Ранее ростовчане попросили ликвидировать парковку, которую видно из космоса.

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