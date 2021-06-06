Первый в России частный космодром хотят построить в Ростовской области

Об этом заявил бизнесмен Олег Мансуров. Он основал компанию, которая намерена при помощи космической инфраструктуры заниматься передачей и анализом больших объемов данных.
Уже подготовлены платформы для изготовления спутников. Ростовская область стала одним из пяти регионов, где рассматривается возможность строительства космодрома.
«Пока продолжается работа над собственным твердотопливными ракетами-носителями сверхлегкого класса», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подобные компании в США имеют космодромы, которые компактнее Байконура. Ранее ростовчане попросили ликвидировать парковку, которую видно из космоса.