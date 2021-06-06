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В Ростовской области назвали подробности возможного строительства частного космодрома

6 июня 2021, 09:51
Фото: pixabay
В Ростовской области рассматривается вопрос строительства космодрома частной компанией, сообщает ТАСС.

Своими планами о возможном строительстве космодрома поделился предприниматель Олег Мансуров. Он стал основателем компании, которая планирует использовать в работе космическую инфраструктуру. Это позволит передавать и проводить анализ больших объемов информации.

Сейчас есть спецплатформы, позволяющие производить спутники. Для строительства космодрома рассматривают пять регионов, одним из которых стала Ростовская область.

По словам Мансурова, пока продолжается работа над твердотопливными ракетами-носителями сверхлегкого класса. Добавим, что практика строительства частных космодромов распространена в США.

Ранее единственный музей космонавтики в Ростове оказался на грани закрытия.

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