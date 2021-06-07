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Еще три аэродрома могут открыть в Ростовской области

7 июня 2021, 19:37
Фото: pixabay.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах открыть три аэродрома, два в Волгодонске и один в — Таганроге, об этом он сообщил в ходе в ходе ПМЭФ-2021, информирует «Городской репортер».

По словам главы региона, один из аэродромов может появиться в Таганроге, еще два — в Волгодонске, один из которых на территории «Атоммаша». Причем в обоих городах уже имеются аэродромы, речь идет как о модернизации, так и о строительстве.

Для гражданской авиации в регионе запущен только аэропорт Платов в Ростове.

Ранее сообщалось о планах региональных властей реконструировать аэродром «Южный» в Таганроге. Ее планировали завершить до конца 2021 года. В настоящее время его использует ТАНТК им. Бериева, как базовый аэродром предприятия.

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