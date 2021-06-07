Еще три аэродрома могут открыть в Ростовской области

По словам главы региона, один из аэродромов может появиться в Таганроге, еще два — в Волгодонске, один из которых на территории «Атоммаша». Причем в обоих городах уже имеются аэродромы, речь идет как о модернизации, так и о строительстве.
Для гражданской авиации в регионе запущен только аэропорт Платов в Ростове.
Ранее сообщалось о планах региональных властей реконструировать аэродром «Южный» в Таганроге. Ее планировали завершить до конца 2021 года. В настоящее время его использует ТАНТК им. Бериева, как базовый аэродром предприятия.