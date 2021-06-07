Какие автосалоны в Ростове-на-Дону обманывают сотни людей и оставляют должниками

В материале говорится о компаниях «Ростов Автоцентр» на Шолохова, 312 и «Модуль Авто» на Каширской, 8\5. Они предлагают автомобили по низким ценам, но существуют некоторые нюансы сделки.
Ростовчане оставляли заявку на покупку машину в кредит по низкому проценту. По приезду им подсовывали документы о выплате неустойки, дорогой страховке и других формальностях.
«Клиент получал машину от каршеринга с переплатой в несколько раз. Никаких выгодных условий не было. Если клиент возмущался, ему показывали договор о неустойке», — сказано в сообщении.
По данным источников, покупателей принуждали на видео заявлять о том, что они остались всем довольны. Предприниматель Карина Собеля нашла объявление о продаже Chevrolet Lacetti за 240 тысяч рублей.
«Когда бизнесвумен очнулась, то на ней был кредит на сумму более миллиона рублей. Ей всучили битую со скрученным пробегом Hyundai Solaris за 672 тысячи рублей», — говорится в публикации.
По данным издания, в прошлом году в Ростове открыли «Автокар», в котором используют подобные схемы.