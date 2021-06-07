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Какие автосалоны в Ростове-на-Дону обманывают сотни людей и оставляют должниками

7 июня 2021, 12:15
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону появились автосалоны, которые занимаются обманом потенциальных покупателей, расследование провел Don_mash.

В материале говорится о компаниях «Ростов Автоцентр» на Шолохова, 312 и «Модуль Авто» на Каширской, 8\5. Они предлагают автомобили по низким ценам, но существуют некоторые нюансы сделки.

Ростовчане оставляли заявку на покупку машину в кредит по низкому проценту. По приезду им подсовывали документы о выплате неустойки, дорогой страховке и других формальностях.

«Клиент получал машину от каршеринга с переплатой в несколько раз. Никаких выгодных условий не было. Если клиент возмущался, ему показывали договор о неустойке», — сказано в сообщении.

По данным источников, покупателей принуждали на видео заявлять о том, что они остались всем довольны. Предприниматель Карина Собеля нашла объявление о продаже Chevrolet Lacetti за 240 тысяч рублей.

Фото: sv1ambo/CC BY 2.0 / flickr.com

«Когда бизнесвумен очнулась, то на ней был кредит на сумму более миллиона рублей. Ей всучили битую со скрученным пробегом Hyundai Solaris за 672 тысячи рублей», — говорится в публикации.

По данным издания, в прошлом году в Ростове открыли «Автокар», в котором используют подобные схемы.

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