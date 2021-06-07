Металлоинвест отгрузил 2,2 млн тонн экспортной продукции из терминала в Усть-Луге

«На Санкт-Петербургском форуме 2019 года было подписано соглашение о строительстве порта, через год проект был реализован, и на сегодняшний день объем отгрузки достиг 2,2 млн тонн. Расширение возможностей Компании по экспорту продукции приобретает особую значимость сегодня, когда спрос на качественное железорудное сырьё увеличивается вследствие роста потребностей в производстве высококачественной стали и ужесточения экологических требований», – отметил Вахтанг Кочаров.