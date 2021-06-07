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Металлоинвест отгрузил 2,2 млн тонн экспортной продукции из терминала в Усть-Луге

7 июня 2021, 10:40
Компания «Металлоинвест осуществила отгрузку 2,2 млн тонн экспортной продукции из терминала, построенного компанией «Ультрамар» в порту Усть-Луга (Ленинградская область).

Стоит отметить, что предприятие - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали.

Для ознакомления с работой нового терминала порт посетили вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов, заместитель председателя Совета директоров, исполнительный директор Metalloinvest Trading Вахтанг Качаров, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, генеральный директор Ультрамар Андрей Бонч-Бруевич.

«На Санкт-Петербургском форуме 2019 года было подписано соглашение о строительстве порта, через год проект был реализован, и на сегодняшний день объем отгрузки достиг 2,2 млн тонн. Расширение возможностей Компании по экспорту продукции приобретает особую значимость сегодня, когда спрос на качественное железорудное сырьё увеличивается вследствие роста потребностей в производстве высококачественной стали и ужесточения экологических требований», – отметил Вахтанг Кочаров.

«Ленинградская область выступает одним из драйверов локализации переработки грузов рядом с портовой инфраструктурой в России, – подчеркнул Дмитрий Ялов. – Создание в Усть-Луге современного логистического хаба имеет важное значение и способно дать мощный импульс развитию экспортного-импортного потенциала страны».

Договор о перевалке железорудного сырья через новый терминал в Усть-Луге между компаниями «Металлоинвест» и «Ултрамар» был подписан в рамках ПМЭФ-2019. Соглашение предусматривало строительство терминала, железнодорожных путей, складских площадей и причала для приема судов типа Panamax.

В октябре 2020 года из порта была осуществлена первая отгрузка продукции.

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