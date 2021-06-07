На 15 лет посадили жителя Ростовской области за растление троих детей

Сообщается, что суд посчитал достаточными доказательства для того, чтобы приговорить к долгому тюремному сроку 50-летнего мужчину. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей, а также в угрозах причинения тяжкого вреда здоровью и убийства.