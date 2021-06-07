На границе с Ростовской областью зафиксировали появление украинского спецназа

По его словам, на территории самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе было зафиксировано появление разведывательного подразделения Сил спецопераций восьмого полка. Бойцы спецназа Украины прибыли в зону ответственности 14-й бригады ВСУ.
Филипоненко добавил, что восьмой полк спецназа ВСУ не раз привлекался для диверсионно-разведывательных действий против ЛНР. Он подчеркнул, что все эти попытки оказались провальными.
Ранее сообщалось, что на территорию Донбасса, граничащего с Ростовской областью, прибыли отряды неонацистов, а также иностранные инструкторы.