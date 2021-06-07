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На границе с Ростовской областью зафиксировали появление украинского спецназа

7 июня 2021, 08:53
Фото: The U.S. Army/CC BY 2.0 / flickr.com
На территории Донбасса недалеко от Ростовской области зафиксировали прибытие украинского спецназа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства Луганской народной республики Ивана Филипоненко.

По его словам, на территории самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе было зафиксировано появление разведывательного подразделения Сил спецопераций восьмого полка. Бойцы спецназа Украины прибыли в зону ответственности 14-й бригады ВСУ.

Филипоненко добавил, что восьмой полк спецназа ВСУ не раз привлекался для диверсионно-разведывательных действий против ЛНР. Он подчеркнул, что все эти попытки оказались провальными.

Ранее сообщалось, что на территорию Донбасса, граничащего с Ростовской областью, прибыли отряды неонацистов, а также иностранные инструкторы.

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