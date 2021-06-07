Новый рынок на 1 тыс мест появится на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

Уже была проведена встреча с собственником участка площадью 4,7 гектара. Он не против, если здесь появятся торговые точки по продаже сельскохозяйственной продукции. Рассматривается также вопрос организации рынка для продажи строительных материалов.
«Участок нужно привести в соответствие с требованиями закона. Собственник готов провести благоустройство за месяц», — сказано в сообщении.
Желающие начать торговлю смогут подобрать место через сервис на портале городской администрации. Это также касается торговцев с заблокированных рынков в Аксайском районе.