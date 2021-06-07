Озеленитель в Волгодонске разбил лопатой мешавшую ему машину

В полицию обратился водитель, припарковавший машину на привокзальной площади. Когда он вернулся, то обнаружил на автомобиле повреждения. Подозреваемым оказался 30-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим. В тот день он занимался озеленением клумбы.
«Он схватил штыковую лопату и несколько раз ударил по капоту. По его словам, машина мешала ему подвозить на тачке землю для клумбы», — сказано в сообщении.
Ранее фигуранта ловили за угрозу убийством, избиение людей и угон. Теперь он стал фигурантом еще одного уголовного дела. Максимальное наказание составляет пять лет колонии. Ранее в Ростове сотрудники Росгвардии задержали несколько дебоширов.