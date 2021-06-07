Озеленитель в Волгодонске разбил лопатой мешавшую ему машину

В полицию обратился водитель, припарковавший машину на привокзальной площади. Когда он вернулся, то обнаружил на автомобиле повреждения. Подозреваемым оказался 30-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим. В тот день он занимался озеленением клумбы.