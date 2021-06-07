Постоянный подрядчик мэрии Ростова построит детский хирургический центр за 7,2 млрд

Так, детский хирургический центр онкологии и гематологии в Ростове на 280 коек построит ООО «Южная строительная компания». Стоимость контракта в итоге составила 7,22 миллиарда рублей. Другой участник торгов предложил построить медучреждение за 7,28 миллиарда рублей. При этом изначально власти обозначили максимальную стоимость строительства в 2,29 миллиарда рублей.
Деньги на строительство центра выделены из регионального бюджета. После ввода объекта в эксплуатацию на территории Ростовской областной детской клинической больницы в хирургическом центре смогут проводить сложные операции по пересадке костного мозга и трансплантации органов.
По данным системы СПАРК, ООО «Южная строительная компания» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2010 году. Генеральным директором и владельцем компании является Алексей Ильченко. По итогам 2020 года прибыль компании сократилась на 32,2 миллиона рублей и составила всего 400 тысяч.
Известно также, что ООО «ЮСК» — постоянный подрядчик мэрии Ростова. Компания реконструировала здание городской администрации и перекрасила его в бежево-красный цвет, также на счету фирмы контракты на реконструкцию львов на площади Советов у здания правительства, ремонт неврологического корпуса ЦГБ, благоустройство парка «Левобережный». Последний подвергся жесткой критике со стороны блогера урбаниста Ильи Варламова.