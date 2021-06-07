Постоянный подрядчик мэрии Ростова построит детский хирургический центр за 7,2 млрд

По данным системы СПАРК, ООО «Южная строительная компания» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2010 году. Генеральным директором и владельцем компании является Алексей Ильченко. По итогам 2020 года прибыль компании сократилась на 32,2 миллиона рублей и составила всего 400 тысяч.