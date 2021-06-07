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Предприниматели закрытых аксайских рынков решили не соглашаться на условия властей

7 июня 2021, 09:40
Фото: Олег Щинников
На собрании, которое состоялось в понедельник возле торгового комплекса «Атлант» в Аксайском районе, лишившиеся работы предприниматели решили не соглашаться ни на какие условия властей, рассказал RostovGazeta бизнесмен Олег Щинников.

Утром в понедельник предприниматели собрались возле ТК «Атлант», чтобы обсудить итоги встречи с заместителем губернатора Ростовской области Виктором Гончаровым.

«На встрече с замгубернатора были всего девять человек из инициативной группы. Нам предложили выбрать один земельный участок — возле поселка Щепкин, аэропорта Платов или недалеко от Батайска. Нас категорически не устраивают эти предложения. Там нет никаких коммуникаций. Мы подсчитали, что на строительство комплекса „Атлант“ предприниматели потратили примерно 500 миллионов рублей. А когда начнется строительство нового рынка — неизвестно. Для того, чтобы началась стройка — мы должны подписать соглашение, что согласны на „переезд“. Но мы не согласны», — говорит Щинников.

Фото: Олег Щинников

В ближайшее время предприниматели подпишут заявление о том, что все предложенные властями земельные участки не подходят для торговли.

«Пока нет решения суда, мы никуда не пойдем. А суд перенесли опять из-за недостаточных доводов представителей прокуратуры», — настаивает собеседник.

Напомним, 27 апреля на рынки ворвались силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей потеряли работу.

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