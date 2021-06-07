Предприниматели закрытых аксайских рынков решили не соглашаться на условия властей

«На встрече с замгубернатора были всего девять человек из инициативной группы. Нам предложили выбрать один земельный участок — возле поселка Щепкин, аэропорта Платов или недалеко от Батайска. Нас категорически не устраивают эти предложения. Там нет никаких коммуникаций. Мы подсчитали, что на строительство комплекса „Атлант“ предприниматели потратили примерно 500 миллионов рублей. А когда начнется строительство нового рынка — неизвестно. Для того, чтобы началась стройка — мы должны подписать соглашение, что согласны на „переезд“. Но мы не согласны», — говорит Щинников.