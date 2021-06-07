Пять пожилых женщин и один мужчина умерли от коронавируса в Ростовской области

На 7 июня в регионе скончались пять женщин в возрасте от 60 до 92 лет и один 74-летний мужчина. У всех имелись хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.
Всего в Ростовской области погибли 4513 человек, заразившихся коронавирусом. Летальность инфекции в регионе превысила 4,7%.
Диагноз коронавирусная инфекция в Ростовской области поставили 95309 местным жителям, из них выздоровели 86243 пациента. В госпиталях проходят лечение в настоящий момент 944 заразившихся, в тяжелом состоянии находятся шесть человек.
Прививки против COVID-19 сделали 469494 жителя Ростовской области, а 365895 из них завершили вакцинацию.