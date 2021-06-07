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Штормовое предупреждение из-за сильной грозы объявили в Ростовской области на 7 июня

7 июня 2021, 10:01
Фото: pexels.com
В Ростовской области жителей предупредили о резком ухудшении метеорологических условий, говорится в сообщении регионального МЧС.

В период с 13.00 до 15.00 мск в регионе возможно резкое ухудшение погоды. В связи с этим в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение.

По данным спасателей, на территории региона ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду. Ненастье сохранится местами по региону до конца суток.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям Ростовской области не покидать свои дома без необходимости. А в случае возникновения непредвиденных ситуаций сообщать в службы экстренного реагирования.

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