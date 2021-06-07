Штормовое предупреждение из-за сильной грозы объявили в Ростовской области на 7 июня

В период с 13.00 до 15.00 мск в регионе возможно резкое ухудшение погоды. В связи с этим в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение.
По данным спасателей, на территории региона ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду. Ненастье сохранится местами по региону до конца суток.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям Ростовской области не покидать свои дома без необходимости. А в случае возникновения непредвиденных ситуаций сообщать в службы экстренного реагирования.