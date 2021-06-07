Скандальную судью из Ростова могут признать невменяемой по делу концерна «Покровский»

Posted 7 июня 2021, 14:56
Published 7 июня 2021, 14:56
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Светлана Мартынова написала явку с повинной, где она сообщила о взятке в размере пяти миллионов рублей, которую передала лично судьям Кущевского райсуда. Экс-судья в своем письме (находится в распоряжении редакции RostovGazeta) сообщила, что деньги она передала судьям для того, чтобы якобы приговор с переоформлением земель известных в Кущевке бандитов Цапков решился в пользу представителей концерна «Покровский». Явку с повинной адвокаты Мартыновой направили в ФСБ, прокуратуру и Следственный комитет. Как заявил известный журналист Евгений Михайлов, бывшая судья раньше хотела написать явку, однако ей не разрешали этого делать.
Как только заявление экс-судьи попало в СК, было решено провести в отношении Мартыновой психиатрическую экспертизу. Следователи явно считают, что ходатайствовать против себя можно лишь в невменяемом состоянии. Но могие соглашаются, что своей явкой Мартынова пытается привлечь внимание следователей к делу по концерну «Покровский».
«Явка с повинной Светланы Мартыновой направили в Генеральную прокуратуру, ФСБ, и Следственный комитет. По ходатайству следствия в понедельник (7 июня) проводили в отношении Мартыновой психолого-психиатрическую экспертизу. Однако экспертизу провели, не дождавшись адвоката, хотя он заявлял ходатайство о своем участии», — рассказал источник.
Напомним, по версии следствия Мартынова получила 40 миллионов рублей от двух учредителей концерна «Покровский». За это она дескать обещала им земли в станице Кущевской, однако сообщается, что бизнесмены ничего не получили. Участки принадлежали матери главаря кущевской банды Надежде Цапок. Экс-судью приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Также был удовлетворен иск на сумму ущерба.
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