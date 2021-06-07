Скандальную судью из Ростова могут признать невменяемой по делу концерна «Покровский»

Светлана Мартынова написала явку с повинной, где она сообщила о взятке в размере пяти миллионов рублей, которую передала лично судьям Кущевского райсуда. Экс-судья в своем письме (находится в распоряжении редакции RostovGazeta) сообщила, что деньги она передала судьям для того, чтобы якобы приговор с переоформлением земель известных в Кущевке бандитов Цапков решился в пользу представителей концерна «Покровский». Явку с повинной адвокаты Мартыновой направили в ФСБ, прокуратуру и Следственный комитет. Как заявил известный журналист Евгений Михайлов, бывшая судья раньше хотела написать явку, однако ей не разрешали этого делать.