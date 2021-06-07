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Судебные заседания по рынкам «Овощной» и «Атлант» в Ростове-на-Дону снова отложены

7 июня 2021, 07:41
Фото: Олег Мордвинцев / RostovGazeta
В Ростове-на-Дону суд отложил рассмотрение исков, касающихся ситуации с рынками в Аксайском районе, сообщили в суде.

Речь идет сразу о двух рынках — «Овощной» и «Атлант», которые сейчас закрыты. Суд должен был определить их судьбу, но рассмотрение отложили до середины месяца.

Предприниматели, которых отказались сделать третьими лицами в суде, надеялись на открытие торговых точек. Рассмотрение исков перенесли, чтобы прокуратура имела возможность тщательно подготовиться.

В это время адвокаты смогут изучить материалы дела. Напомним, 27 апреля на рынки ворвались силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей потеряли работу.

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