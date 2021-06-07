Судебные заседания по рынкам «Овощной» и «Атлант» в Ростове-на-Дону снова отложены

Речь идет сразу о двух рынках — «Овощной» и «Атлант», которые сейчас закрыты. Суд должен был определить их судьбу, но рассмотрение отложили до середины месяца.
Предприниматели, которых отказались сделать третьими лицами в суде, надеялись на открытие торговых точек. Рассмотрение исков перенесли, чтобы прокуратура имела возможность тщательно подготовиться.
В это время адвокаты смогут изучить материалы дела. Напомним, 27 апреля на рынки ворвались силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей потеряли работу.