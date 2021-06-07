Всемирный день окружающей среды ростовчане отметили участием в «Зеленом марафоне»

Принять в нем участие смогли все желающие, также и онлайн, недалеко от своего дома.
«В этом году Зеленый Марафон проходит в 180 городах, это неслучайная цифра. В этом году Сбер отмечает 180-летие. Пандемия внесла свои корректировки — участие в забеге можно принять и онлайн. Каждый желающий мог зарегистрироваться и поучаствовать через приложение в смартфоне. За каждый осиленный участником марафона километр Сбер зачислит один рубль в благотворительный фонд „Вклад в будущее“ — на высадку деревьев. А главная составляющая нашего марафона в том, что мы в очередной раз привлекаем внимание общества к проблемам экологии», — рассказал заместитель председателя-руководитель РСЦ Юго-Западного банка Сбербанка Владимир Кравченко.
Будущее за здоровыми счастливыми и спортивными людьми, которым как воздух нужны зеленые парки. В этом году проходит уже 9-й по счету «Зеленый марафон». Он стал уже традиционным спортивным и семейным праздником, который организовывает Сбер.
Для тех, кто раннее субботнее утро решил посветить здоровому образу жизни, предстояло принять участие в забеге на 4,2 км в Левобережном парке Ростова-на-Дону. Также в этом году была предусмотрена отдельная дистанция для скандинавской ходьбы. Сотрудники банка в рамках эко-акции к Зелёному марафону высадили в Ростовской области свыше 6,5 тысяч деревьев.
Но спортивный дух — это не единственное, что сделало мероприятие особенным семейным праздником для горожан. Особая программа была предусмотрена также для самых маленьких участников «Зеленого марафона». Они смогли принять участие в специальном детском забеге и посетить творческие мастерские по живописи и прикладному искусству. Художественному ремеслу детей обучали волонтеры Благотворительного Фонда «Дарина», который оказывает помощь детям с онкозаболеваниями. «Дарина» уже много лет является партнером Юго-Западного банка Сбербанка, который помогает фонду. Это еще один показатель, того что Сбербанк — это социально ответственная компания, — уверена Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. Она особенно подчеркнула значение спортивных, корпоративных мероприятий в посткоронавирусный период.