Четыре оптовых торговых объекта построят в Ростовской области

В хуторе Ленина Аксайского района построят распределительный центр, на территории которого создадут 53 тысяч квадратных метров торговых площадей и около 34 тысяч квадратных метров складских помещений. Ввести объект в эксплуатацию обещают уже в 2022 году.
Также в Аксайском районе к 2023 году построят продовольственно-логистический комплекс площадью более 280 тысяч квадратных метров.
В Азовском районе в поселке Койсуг построят «Донской базар» площадью 80 тысяч квадратных метров. Второй объект в Азовском районе станет самым крупным из всех, часть его площадей разместят и в Батайске. Это будет придорожная сеть с АЗС, парковкой, гостиницей и оптово-розничным торговым комплексом. Полное окончание работ запланировали на 2024 год.