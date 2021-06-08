Четыре оптовых торговых объекта построят в Ростовской области

В Азовском районе в поселке Койсуг построят «Донской базар» площадью 80 тысяч квадратных метров. Второй объект в Азовском районе станет самым крупным из всех, часть его площадей разместят и в Батайске. Это будет придорожная сеть с АЗС, парковкой, гостиницей и оптово-розничным торговым комплексом. Полное окончание работ запланировали на 2024 год.