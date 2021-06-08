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Четыре оптовых торговых объекта построят в Ростовской области

8 июня 2021, 17:23
Фото: pixabay.com
В ближайшие три года в Азовском и Аксайском районах, а также Батайске построят четыре оптовых торговых объекта, сообщили в правительстве Ростовской области.

В хуторе Ленина Аксайского района построят распределительный центр, на территории которого создадут 53 тысяч квадратных метров торговых площадей и около 34 тысяч квадратных метров складских помещений. Ввести объект в эксплуатацию обещают уже в 2022 году.

Также в Аксайском районе к 2023 году построят продовольственно-логистический комплекс площадью более 280 тысяч квадратных метров.

В Азовском районе в поселке Койсуг построят «Донской базар» площадью 80 тысяч квадратных метров. Второй объект в Азовском районе станет самым крупным из всех, часть его площадей разместят и в Батайске. Это будет придорожная сеть с АЗС, парковкой, гостиницей и оптово-розничным торговым комплексом. Полное окончание работ запланировали на 2024 год.

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