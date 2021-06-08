Доставку кредитов наличными запустил РГС Банк

Потребительский кредит могут отправить заявителю уже на второй день после одобрения. Деньгами можно будет воспользоваться в день получения. Дома у клиента представитель банка проверит указанную при оформлении информации и поможет подписать документы. Сотрудник подскажет, как установить приложение банка и передаст карту Masterсard Standard с деньгами. После этого придет сообщение о поступлении средств.
Оставить заявку на получение кредита можно на сайте организации или по телефону контакт-центра. Ответ придет в течение 15 минут, а разрешение будет действовать три года.
Можно дистанционно оформить полис добровольного страхования жизни, чтобы получить более выгодную ставку. Новая система позволит экономить время клиентам, им не придется приезжать в офис для подачи заявки и получения денег. Процедура оформления с сотрудником банка занимает около 30 минут, после чего деньги можно снять через банкомат. Доставка становится более востребованной на фоне на пандемии. Сотрудники РГС банка работают с соблюдением всех мер профилактики. До этого была организована доставка дебетовых карт. Её могут привезти на дом, на работу или в ближайшее в отделение кредитной организации в 200 городах по всей России.
По словам члена правления, директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марины Дембицкой, сервисы доставки прочно вошли в повседневную жизнь. А жители крупных городов привыкли к тому, что практически любые продукты можно заказать с доставкой.
«Чтобы повысить удобство и качество обслуживания клиентов, мы расширили доставку банковских продуктов и на кредиты наличными, спрос на которые держится на стабильно высоком уровне. Для каждого клиента, таким образом, в любой момент времени теперь доступны все каналы взаимодействия с РГС Банком: в отделении, в контакт-центре, в Интернет — и мобильном банке, а теперь еще и при доставке банковских продуктов на дом», — прокомментировала Марина Дембицкая.
Напомним, что в РГС Банке можно оформить кредит наличными на сумму до трех миллионов рублей. Срок составляет до 5 лет по ставке от 7,9%. Есть возможность получить дополнительный дисконт в 2%, если потратить деньги на покупку машины. До 500 тысяч рублей можно получить без подтверждения дохода всего по двум документам.