Доставку кредитов наличными запустил РГС Банк

Можно дистанционно оформить полис добровольного страхования жизни, чтобы получить более выгодную ставку. Новая система позволит экономить время клиентам, им не придется приезжать в офис для подачи заявки и получения денег. Процедура оформления с сотрудником банка занимает около 30 минут, после чего деньги можно снять через банкомат. Доставка становится более востребованной на фоне на пандемии. Сотрудники РГС банка работают с соблюдением всех мер профилактики. До этого была организована доставка дебетовых карт. Её могут привезти на дом, на работу или в ближайшее в отделение кредитной организации в 200 городах по всей России.