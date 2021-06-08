Фестиваль японской культуры открылся в Ростове

Мероприятие организовано Ростовским областным отделением общества «Россия-Япония» совместно со школой № 75. Такой фестиваль проводится в Суворовском уже второй год подряд, однако прошлым летом, большая его часть проходила он-лайн. На этот же раз все пройдет в формате личного общения. В программе фестиваля виртуальные экскурсии по городам Японии, языковой мастер-класс, лекции о графике и аниме нашего восточного соседа, показательные выступления представителей различных дисциплин карате и другие интересные мероприятия.