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Фестиваль японской культуры открылся в Ростове

8 июня 2021, 13:31
На базе школы № 75 в Суворовском начал свою работу детский фестиваль «Дни Японии на Дону — 2021».

Мероприятие организовано Ростовским областным отделением общества «Россия-Япония» совместно со школой № 75. Такой фестиваль проводится в Суворовском уже второй год подряд, однако прошлым летом, большая его часть проходила он-лайн. На этот же раз все пройдет в формате личного общения. В программе фестиваля виртуальные экскурсии по городам Японии, языковой мастер-класс, лекции о графике и аниме нашего восточного соседа, показательные выступления представителей различных дисциплин карате и другие интересные мероприятия.

Церемония торжественного открытия началась с народного японского танца, подготовленного ученицами школы. По видеосвязи собравшихся поприветствовал заведующий информационным отделом посольства Японии в России г-н Ямамото Тосио. После чего директор школы Галина Куркина и председатель областного отделения общества «Россия — Япония» Олег Захаров подписали договор о сотрудничестве. В нем предполагается проведение подобных мероприятий на постоянной основе, создание на базе школы постоянно действующего центра японской культуры.

Основную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

#Новости#Культура
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