Голубев назвал города, которые по ковиду «тянут вниз» всю Ростовскую область

Среди таких территорий оказались города Батайск, Гуково и Донецк, все они находятся в «красной зоне» системы «светофор» и негативно влияют на статистику по коронавирусу в Ростовской области. Губернатор отметил, что эти города в «красной зоне» находятся уже не первую неделю.