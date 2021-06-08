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Голубев назвал города, которые по ковиду «тянут вниз» всю Ростовскую область

8 июня 2021, 14:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
коронавирус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал территории, которые своими показателями по коронавирусу отрицательно влияют на статистику всего региона, об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба 8 июня.

Среди таких территорий оказались города Батайск, Гуково и Донецк, все они находятся в «красной зоне» системы «светофор» и негативно влияют на статистику по коронавирусу в Ростовской области. Губернатор отметил, что эти города в «красной зоне» находятся уже не первую неделю.

«Они тянут вниз всю область. Мы постоянно рассматриваем обращения от отдельных территорий о смягчении ограничений, но ситуация может измениться в любой момент», — заявил глава региона.

Василий Голубев напомнил, что во многих российских регионах наблюдается рост заражений коронавирусом. «И если мы пойдем по пути снижения требований, то нам придется ужесточать ограничения, а летом это очень плохо», — объяснил губернатор свою позицию по этому вопросу.

Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.

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