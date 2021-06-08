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Кассы в кинотеатрах могут открыть в Ростовской области

8 июня 2021, 14:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев поддержал предложение открыть кассы в кинотеатрах и музеях, об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу.

По словам главы Роспотребнадзора, оффлайн продажа билетов в кинотеатры и музеи не должна осложнить ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в регионе, поскольку большинство людей приобретают их через интернет. Он отметил, что продажу билетов в кассах кинотеатров и музеев уже можно разрешить в регионе, но при соблюдении определенных требований — социальной дистанции и масочного режима.

«С коллективами музеев и кинотеатров провести работу — всем стопроцентно сделать прививку, добровольно, но строем», — подчеркнул Евгений Ковалев.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавил, что допустимую заполняемость зрительных залов в театрах и филармониях также можно увеличить. Но и тут он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, привить максимум сотрудников.

Проект документа, предусматривающий ослабление ограничительных мер, рассмотрят в четверг, 10 июня.

Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.

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