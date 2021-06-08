Кассы в кинотеатрах могут открыть в Ростовской области

По словам главы Роспотребнадзора, оффлайн продажа билетов в кинотеатры и музеи не должна осложнить ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в регионе, поскольку большинство людей приобретают их через интернет. Он отметил, что продажу билетов в кассах кинотеатров и музеев уже можно разрешить в регионе, но при соблюдении определенных требований — социальной дистанции и масочного режима.