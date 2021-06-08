Кассы в кинотеатрах могут открыть в Ростовской области

По словам главы Роспотребнадзора, оффлайн продажа билетов в кинотеатры и музеи не должна осложнить ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в регионе, поскольку большинство людей приобретают их через интернет. Он отметил, что продажу билетов в кассах кинотеатров и музеев уже можно разрешить в регионе, но при соблюдении определенных требований — социальной дистанции и масочного режима.
«С коллективами музеев и кинотеатров провести работу — всем стопроцентно сделать прививку, добровольно, но строем», — подчеркнул Евгений Ковалев.
Кроме того, глава Роспотребнадзора добавил, что допустимую заполняемость зрительных залов в театрах и филармониях также можно увеличить. Но и тут он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, привить максимум сотрудников.
Проект документа, предусматривающий ослабление ограничительных мер, рассмотрят в четверг, 10 июня.
Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.