Минприроды подозревают в публикации отчетов охотничьего хозяйства задним числом

Как сообщает znak.com, речь в нем шла о том, как реализуется Стратегия развития охотничьего хозяйства РФ до 2030 года. Но затем непонятно почему информация на официальном сайте ведомства изменилась таким образом, что данный отчет был размещен уже якобы годом ранее — 13 апреля 2020 года. Но и это само по себе уже нарушение, так как такой отчет чиновники должны были опубликовать в 2019 году.
Копия начальной страницы, где значится правильная дата размещения - 13 апреля 2021 года, ушла в кеш и осталась в интернете. А при скачивании отчета за 2018 год с официального сайта Минприроды в свойствах документа можно обнаружить дату его создания — 23 марта 2021 года. То есть получается, что документ создали спустя год после того, как он был опубликован на официальном сайте ведомства.
Кто и с какой целью опубликовал задним числом отчетность об истории российского охотничьего хозяйства, неизвестно. Оперативно получить официальный комментарий в Минприроды сегодня не получилось. В ведомство направлен соответствующий запрос.
Как утверждают источники Znak.com в Минприроды, профильный департамент министерства либо забыл опубликовать отчет и теперь заметает таким образом следы, либо там исправлены некие страницы. И то, и другое является нарушением.