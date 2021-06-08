Минприроды подозревают в публикации отчетов охотничьего хозяйства задним числом

Как сообщает znak.com, речь в нем шла о том, как реализуется Стратегия развития охотничьего хозяйства РФ до 2030 года. Но затем непонятно почему информация на официальном сайте ведомства изменилась таким образом, что данный отчет был размещен уже якобы годом ранее — 13 апреля 2020 года. Но и это само по себе уже нарушение, так как такой отчет чиновники должны были опубликовать в 2019 году.