На митинге у полпредства ЮФО в Ростове задержали предпринимательницу с «Атланта»

Напомним, что к зданию на Большой Садовой, где находится офис полпреда ЮФО Владимира Устинова, пришли около сотни предпринимателей с заблокированного рынка «Атлант». Большинство участников акции одеты в майки с надписью «Спасем Атлант» и «Народ выбирает Атлант».
Люди сообщили корреспонденту RostovGazeta, что пришли с жалобами на действия силовиков на рынке, которые не дают им работать.
При этом одну из участниц несанкционированного митинга задержали полицейские и отвели в ближайшее отделение МВД. Об этом сообщает издание 161.RU. Предприниматель вместе с другими своими коллегами раздавала на улице листовки.
Женщину вскоре отпустили, стражи правопорядка выписали ей предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных митингах.
Большая часть участников акции смогла пройти в здание полпредства.
Напомним, что рынки «Классик», «Атлант», «Алмаз» и «Овощной» были заблокированы силовиками 27 апреля 2021 года. Причиной стали выявленные нарушения. Торговые точки пришлось закрыть, а тысячи людей остались без работы. Сейчас все материалы направили в суд, но заседания пока переносят.