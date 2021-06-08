На митинге у полпредства ЮФО в Ростове задержали предпринимательницу с «Атланта»

Напомним, что рынки «Классик», «Атлант», «Алмаз» и «Овощной» были заблокированы силовиками 27 апреля 2021 года. Причиной стали выявленные нарушения. Торговые точки пришлось закрыть, а тысячи людей остались без работы. Сейчас все материалы направили в суд, но заседания пока переносят.