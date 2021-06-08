rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На митинге у полпредства ЮФО в Ростове задержали предпринимательницу с «Атланта»

8 июня 2021, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону силовики задержали одну из участниц акции у офиса полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, сообщают очевидцы.

Напомним, что к зданию на Большой Садовой, где находится офис полпреда ЮФО Владимира Устинова, пришли около сотни предпринимателей с заблокированного рынка «Атлант». Большинство участников акции одеты в майки с надписью «Спасем Атлант» и «Народ выбирает Атлант».

Люди сообщили корреспонденту RostovGazeta, что пришли с жалобами на действия силовиков на рынке, которые не дают им работать.

При этом одну из участниц несанкционированного митинга задержали полицейские и отвели в ближайшее отделение МВД. Об этом сообщает издание 161.RU. Предприниматель вместе с другими своими коллегами раздавала на улице листовки.

Женщину вскоре отпустили, стражи правопорядка выписали ей предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных митингах.

Большая часть участников акции смогла пройти в здание полпредства.

Напомним, что рынки «Классик», «Атлант», «Алмаз» и «Овощной» были заблокированы силовиками 27 апреля 2021 года. Причиной стали выявленные нарушения. Торговые точки пришлось закрыть, а тысячи людей остались без работы. Сейчас все материалы направили в суд, но заседания пока переносят.

Читайте также: Не добившиеся правды торговцы с аксайских рынков перешли к крайним мерам.

Материалы по теме
Судебные заседания по рынкам «Овощной» и «Атлант» в Ростове-на-Дону снова отложеныПредприниматели с аксайского рынка «Атлант» устроили митинг у здания полпредства ЮФО
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00