Партия пенсионеров взяла курс на создание самодостаточной и самостоятельной экономики

«В целом мы считаем себя партией примаковского типа, поскольку заявляем, что нельзя отказываться от государственного регулирования экономики. Необходимо следовать курсу, который поможет создать самодостаточную экономику. Мы и дальше будем бороться со слабостью государственных институтов, их зависимостью от политической конъюнктуры, лоббизма и мнений международных институтов. Главная задача, и к этому стремился Евгений Максимович Примаков, - сделать российское государство сильным, стабильным, эффективным, правовым и социальным», - отметил Владимир Бураков.