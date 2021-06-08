Партия пенсионеров взяла курс на создание самодостаточной и самостоятельной экономики

Бураков убежден, что реальное состояние экономики страны должно зависеть не столько от экспорта и глобальных финансов, сколько от реального производства — создания, поддержания и удовлетворения внутреннего спроса и национального предложения. А для этого необходима активная промышленная политика.
“Наша партия не раз отмечала необходимость увеличить зависимость именно от внутренней, контролируемой государством конъюнктуры, а не полагаться на меняющуюся ситуацию на внешних рынках”, - сообщил Владимир Бураков.
В партии также отметили, что важнейшие меры, которые будут способствовать развитию бизнеса, - это в первую очередь социальная поддержка граждан и повышение уровня заработных плат. Высокая оплата труда поможет мотивировать трудовые кадры, повышать производительность труда и, следовательно, эффективность производственного процесса.
Для поддержки уже существующих предприятий, по мнению Владимира Буракова, необходимо создать институционально комфортную бизнес-среду. Такая среда должна включать в себя принципиально важную помощь предприятиям, введение в случае необходимости нестандартных, специфических мер помощи на всех этапах экономического цикла оборота продукции. Политике роста могут способствовать также меры по защите внутреннего рынка.
“Кроме того, необходимо обеспечить производителей кредитными и инвестиционными ресурсами по приемлемой ставке, в том числе по льготной и по нулевой”, - сообщил Бураков.
Партия пенсионеров в своей программе также старается развивать идеи поддержки отечественной промышленности за счет эффективных налоговых маневров, в частности введения “налоговых каникул” для перспективных отраслей.
«В целом мы считаем себя партией примаковского типа, поскольку заявляем, что нельзя отказываться от государственного регулирования экономики. Необходимо следовать курсу, который поможет создать самодостаточную экономику. Мы и дальше будем бороться со слабостью государственных институтов, их зависимостью от политической конъюнктуры, лоббизма и мнений международных институтов. Главная задача, и к этому стремился Евгений Максимович Примаков, - сделать российское государство сильным, стабильным, эффективным, правовым и социальным», - отметил Владимир Бураков.