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Пермский ЦБК поддержал введение системы РОП в России

8 июня 2021, 10:07
Фото: pxhere.com
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко принял участие участие в дискуссии «Экономика неограниченных ресурсов» на ПМЭФ-2021. Главной темой сессии стало развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), их материальная и энергетическая утилизация.

Как сообщает properm.ru, в конце 2021 года в России планируют принять законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. С его принятием в федеральный бюджет с 2023 года начнут дополнительно поступать около сотни миллиардов рублей.

В реализации принципов экономики замкнутого цикла заинтересованы и пермские предприятия. В частности, ГП ПЦБК нарастила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, а получаемое на выходе сырье снова отправляют в производство. Кроме того, образующиеся лигносульфонаты ПЦБК реализует другим предприятиям, которые используют этот продукт в качестве вторсырья. Такое обращение с отходами значительно снижает нагрузку на окружающую среду.

«Лига переработчиков макулатуры», членом которой также является и ПЦБК, выступает в поддержку законопроекта о РОП. Среди положительных сторон инициативы на пермском предприятии отметили повышение сырьевой безопасности завода и увеличение объема макулатуры, поступающей во вторичный оборот.

«Запуск системы РОП в России имеет принципиальное значение для улучшения ситуации в сфере обращения отходов. Предприятия должны разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Предлагаемый комплексный подход плюс цифровизация позволят обеспечить эффективность и прозрачность действия института расширенной ответственности производителя в стране», - подчеркнул Александр Бойченко.

Сегодня в России ежегодные объемы переработки отходов бумаги и картона составляют 4,5 миллиона тонн. Однако по поручению Владимира Путина этот показатель должен достигать семи миллионов тонн ежегодно.

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