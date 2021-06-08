Пермский ЦБК поддержал введение системы РОП в России

Как сообщает properm.ru, в конце 2021 года в России планируют принять законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. С его принятием в федеральный бюджет с 2023 года начнут дополнительно поступать около сотни миллиардов рублей.
В реализации принципов экономики замкнутого цикла заинтересованы и пермские предприятия. В частности, ГП ПЦБК нарастила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, а получаемое на выходе сырье снова отправляют в производство. Кроме того, образующиеся лигносульфонаты ПЦБК реализует другим предприятиям, которые используют этот продукт в качестве вторсырья. Такое обращение с отходами значительно снижает нагрузку на окружающую среду.
«Лига переработчиков макулатуры», членом которой также является и ПЦБК, выступает в поддержку законопроекта о РОП. Среди положительных сторон инициативы на пермском предприятии отметили повышение сырьевой безопасности завода и увеличение объема макулатуры, поступающей во вторичный оборот.
«Запуск системы РОП в России имеет принципиальное значение для улучшения ситуации в сфере обращения отходов. Предприятия должны разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Предлагаемый комплексный подход плюс цифровизация позволят обеспечить эффективность и прозрачность действия института расширенной ответственности производителя в стране», - подчеркнул Александр Бойченко.
Сегодня в России ежегодные объемы переработки отходов бумаги и картона составляют 4,5 миллиона тонн. Однако по поручению Владимира Путина этот показатель должен достигать семи миллионов тонн ежегодно.