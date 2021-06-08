Пермский ЦБК поддержал введение системы РОП в России

В реализации принципов экономики замкнутого цикла заинтересованы и пермские предприятия. В частности, ГП ПЦБК нарастила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, а получаемое на выходе сырье снова отправляют в производство. Кроме того, образующиеся лигносульфонаты ПЦБК реализует другим предприятиям, которые используют этот продукт в качестве вторсырья. Такое обращение с отходами значительно снижает нагрузку на окружающую среду.