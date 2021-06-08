Поликлинику наказали в Новочеркасске за гибель пациентки с ОРВИ

С жалобой на медицинское учреждение обратился родственник женщины. Он заявил, что она была в группе риска из-за заболевания и лечилась в поликлинике от ОРВИ.
Выписанное лечение не помогало и заболевшей становилось только хуже. Тогда она обратилась в другую больницу, где скончалась через несколько дней.
«Проверка показала, что поликлиника не провела необходимых исследований и лечения», — сказано в сообщении. Женщину не положили в стационар, где лечат от коронавируса. Суд оштрафовал медучреждение на 150 тысяч рублей.