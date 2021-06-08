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Поликлинику наказали в Новочеркасске за гибель пациентки с ОРВИ

8 июня 2021, 11:22
Фото: pexels.com
В Новочеркасске оштрафовали поликлинику после скончавшейся пациентки, которой не оказали помощи, сообщает Территориальный орган Росздравнадзора.

С жалобой на медицинское учреждение обратился родственник женщины. Он заявил, что она была в группе риска из-за заболевания и лечилась в поликлинике от ОРВИ.

Выписанное лечение не помогало и заболевшей становилось только хуже. Тогда она обратилась в другую больницу, где скончалась через несколько дней.

«Проверка показала, что поликлиника не провела необходимых исследований и лечения», — сказано в сообщении. Женщину не положили в стационар, где лечат от коронавируса. Суд оштрафовал медучреждение на 150 тысяч рублей.

Ранее коечный фонд для ковидных больных сократили в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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