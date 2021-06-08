Предприниматели с аксайского рынка «Атлант» устроили митинг у здания полпредства ЮФО

При этом, как сообщил один из участников акции, предприниматели составили жалобу на действия силовиков в адрес полпреда ЮФО Владимира Устинова. Люди сообщили, что у них нет денег для того, чтобы платить зарплаты сотрудникам и содержать свои семьи. Предприниматели попросили Устинова организовать с ними встречу.