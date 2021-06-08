Предприниматели с аксайского рынка «Атлант» устроили митинг у здания полпредства ЮФО

Большинство людей одеты в майки с надписью «Спасем Атлант» и «Народ выбирает Атлант». Люди вышли на улицу Большую Садовую и собрались у здания полномочного представителя президента в ЮФО.
При этом, как сообщил один из участников акции, предприниматели составили жалобу на действия силовиков в адрес полпреда ЮФО Владимира Устинова. Люди сообщили, что у них нет денег для того, чтобы платить зарплаты сотрудникам и содержать свои семьи. Предприниматели попросили Устинова организовать с ними встречу.
Напомним, что рынки «Классик», «Атлант», «Алмаз» и «Овощной» были заблокированы силовиками 27 апреля 2021 года. Причиной стали выявленные нарушения. Торговые точки пришлось закрыть, а тысячи людей остались без работы. Сейчас все материалы направили в суд, но заседания пока переносят.