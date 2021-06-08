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Прокуратура Ростова назвала незаконным выселение пенсионеров МЧС из служебных квартир

8 июня 2021, 12:56
Фото: Игорь Мацкевич
Принятое жилищной комиссией решение о выселении супругов-пенсионеров Мицкевич из служебного жилья МЧС прокуратура Ростовской области посчитала незаконным, сообщило ведомство.

Пенсионеры МЧС Ирина Константиновна и Игорь Викторович Мицкевич живут в служебном доме в доме № 132 на Доломановском переулке с 90-х годов. В 2021 году ведомство, в котором они прослужили всю жизнь, решило «выкинуть» их на улицу.

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На втором этаже двухэтажного дома № 132 в переулке Доломановском проживают четыре семьи. Все они пенсионеры МЧС, их заселили в квартиры по служебному ордеру в 1997 году.

«Войну» за право жить в доме, куда их заселили по служебному ордену 24 года назад, начали 64-летняя Ирина Константиновна и 65-летний Игорь Викторович Мицкевич. Она проработала в течение 20 лет младшим инспектором пожарной охраны, ее муж — 23 года работал начальником центра противопожарной пропаганды и связи. Игорь Викторович награжден Орденом труда, оба являются инвалидами.

Решением МЧС по Ростовской области проживающие в доме № 132 на Доломановском переулке должны в течение месяца покинуть служебное помещение. Супруги Мицкевич не согласны с таким отношением бывших работодателей к себе и намерены бороться, они пишут жалобы и письма во все структуры.

В ответном письме от прокуратуры Ростовской области говорится о том, что жилищная комиссия в марте текущего года приняла решение о выселении трех семей из служебных квартир.

«Учитывая положения статьи 101 Жилищного кодекса РСФСР и статьи 13 Федерального закона „О введении в действие Жилищного кодекса РФ“ в виду предоставления помещений в период выполнения Вами и остальными лицами своих служебных обязанностей до введения в действие Жилищного кодекса РФ, принятое жилищной комиссией решение о выселении является незаконным», — говорится в документе.

Прокуратура области внесла представление начальнику ГУ МЧС России по Ростовской области.

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