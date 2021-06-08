Прокуратура Ростова назвала незаконным выселение пенсионеров МЧС из служебных квартир

«Войну» за право жить в доме, куда их заселили по служебному ордену 24 года назад, начали 64-летняя Ирина Константиновна и 65-летний Игорь Викторович Мицкевич. Она проработала в течение 20 лет младшим инспектором пожарной охраны, ее муж — 23 года работал начальником центра противопожарной пропаганды и связи. Игорь Викторович награжден Орденом труда, оба являются инвалидами.