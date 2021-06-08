РЭО проконтролирует экосбор с помощью информсистемы

Как сообщает 360tv.ru, также поправки подразумевают создание реестров товаров и упаковки и тех, кто их производит и импортирует. Проект закона опубликовали на официальном портале правовой информации. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, РЭО может стать оператором информсистемы по расширенной ответственности производителей (РОП).
Законопроект, над которым Минприроды работало вместе с ППК “РЭО”, вынесен на общественное обсуждение. Документом вносятся изменения в систему РОП. Как считает Буцаев, это сделает отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более прозрачной. Лучше станут собираться платежи по экосбору, а для граждан будет оптимизирован тариф.
Сегодня платежи жителей страны за ТКО составляют 193 миллиарда рублей в год, а бизнес за экосбор платит по старой системе РОП. Это 3,7 миллиарда рублей в год.
«Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос, необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП», — считает руководитель РЭО.
За работу системы и контроль через нее всех платежей ответственность ляжет на Российского экологического оператора. Анализируя отчетность, он станет направлять уведомления в Росприроднадзор, до этого отвечавший за собираемость экосбора. С целью сквозного контроля все отчеты и уплата экологического сбора пойдут через ЕГИС УОИТ.
В этой же системе будет создано пять реестров. Речь идет о товарах, их производителях, импортерах, упаковщиках, лицах, осуществляющих обращение с отходами. Товары и упаковка, не внесенные в ЕГИС УОИТ, будут запрещены к торговле с 2024 года.
Проект закона уточняет, кто и как должен отчитываться по РОП, какие виды отходов должны утилизироваться в рамках системы. Им утверждаются 100-процентный норматив на упаковку и ежегодное увеличение нормативов для товаров в размере 10 процентов. Кроме того, документ определяет время начала наступления ответственности. Для производителей товаров это день постановки на бухгалтерский учет, для импортеров - день выпуска таможней.
На собранные платежи по экосбору будет создан фонд РОП, которым также станет управлять РЭО. Планируется, что новые правила по РОП начнут работать с будущего года. Концепция РОП обсуждалась на площадке Правительства РФ рабочей группой, в состав которой вошли представители профильных ведомств, ассоциации товаропроизводителей и компании сферы обращения с отходами.