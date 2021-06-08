РЭО проконтролирует экосбор с помощью информсистемы

Проект закона уточняет, кто и как должен отчитываться по РОП, какие виды отходов должны утилизироваться в рамках системы. Им утверждаются 100-процентный норматив на упаковку и ежегодное увеличение нормативов для товаров в размере 10 процентов. Кроме того, документ определяет время начала наступления ответственности. Для производителей товаров это день постановки на бухгалтерский учет, для импортеров - день выпуска таможней.