Ростовская больница не признает, что умершая медсестра заразилась COVID-19 на работе

«Когда начался COVID-19 группа медиков обратилась к главврачу больницы с просьбой обеспечить средствами индивидуальной защиты и положенными, в рамках указа президента РФ, выплатами. Он провел собрание, на котором сообщил, что „это красная зона“ для выполнения требований. В результате на 1 октября из больницы уволилось свыше 500 медработников, — рассказывает Алексей Журкин. — Медики стали заражаться и умирать. Ведь больница не предназначена для лечения и обычных, и ковидных пациентов. Здесь общая система вентиляции, общий коридор, общая приемная. По этому поводу еще в августе 2020 года высказывалась Быковская, отметив, что ГБСМП-2 — это пороховая бочка. Сюда же везли всех не обследованных. Пациенты лежали в коридоре, их просто прикрывали обычной шторкой».