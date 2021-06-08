РЖД связали Москву и Петербург самой длинной квантовой линией связи в Европе

Первый видеозвонок состоялся между генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Также с ними на связи был зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает 1tv.ru.
Белозеров рассказал, что реализация проекта заняла меньше года. По его словам, это был настоящий прорыв в сфере высоких технологий и новая страница в истории России. Гендиректор РЖД отметил, что Россия сейчас лидирует в области квантовой связи и анонсировал еще 120 проектов в рамках проекта «Квантовые коммуникации».
В свою очередь Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что участие РЖД в такой важной национальной программе, как «Цифровая экономика», уже дало хороший результат. Оно позволило воплотить в жизнь сложнейшие проекты в минимальные сроки.
Во время видеопереговоров Беглова и Белозерова была достигнута договоренность о сотрудничестве администрации Петербурга и ОАО «РЖД» в сфере развития квантовых систем связи. Одним из элементов данного сотрудничества станет внедрение технологий квантовой передачи и защиты данных.
Напомним, в прошлом году Правительство РФ назначило ОАО «РЖД» ответственным за реализацию квантовых проектов на основе российских технологических решений. Также компания будет заниматься развитием коммерческого рынка квантовых технологий и подготовкой кадров для него.