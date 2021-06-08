РЖД связали Москву и Петербург самой длинной квантовой линией связи в Европе

Белозеров рассказал, что реализация проекта заняла меньше года. По его словам, это был настоящий прорыв в сфере высоких технологий и новая страница в истории России. Гендиректор РЖД отметил, что Россия сейчас лидирует в области квантовой связи и анонсировал еще 120 проектов в рамках проекта «Квантовые коммуникации».