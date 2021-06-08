Жители Ростова-на-Дону назвали маразмом строительство рынка на проспекте Стачки

«А пробки куда деть? На „Атланте“ все было сконцентрировано в одном месте, с удобными подъездами, люди из других регионов могли свободно приехать, закупиться и уехать. Теперь разбросают по городу предпринимателей, потеряешь больше времени в пробках», — отметили ростовчане.