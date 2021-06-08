Жители Ростова-на-Дону назвали маразмом строительство рынка на проспекте Стачки

Эту возможность обсудили с владельцем земли, площадь которой достигает 4,7 гектара. Он согласился организовать здесь рынок.
Это может быть постоянно действующая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции, либо могут открыть магазины по продаже стройматериалов.
Владелец земли готов благоустроить участок в течение месяца. Сюда смогут переехать торговцы из других территорий, в том числе из Аксайского района, где сейчас оцеплены рынки.
Ростовчане в соцсетях посчитали, что в новом рынке нет необходимости. «Маразм, люди должны строить новые магазины, при этом ездить в другой конец города. Жилье то покупалось поближе к работе», — написали подписчики.
«А пробки куда деть? На „Атланте“ все было сконцентрировано в одном месте, с удобными подъездами, люди из других регионов могли свободно приехать, закупиться и уехать. Теперь разбросают по городу предпринимателей, потеряешь больше времени в пробках», — отметили ростовчане.