Более 300 млн рублей не хватает на ремонт больницы Семашко в Ростове

Как рассказала во время планерного заседания начальник городского управления здравоохранения Ольга Мельникова, стоимость ремонта, согласно проектно-сметной документации, 547 миллионов рублей. При этом на ремонтные работы в рамках региональной программы выделили 197,8 миллиона рублей.