Более 300 млн рублей не хватает на ремонт больницы Семашко в Ростове

Как рассказала во время планерного заседания начальник городского управления здравоохранения Ольга Мельникова, стоимость ремонта, согласно проектно-сметной документации, 547 миллионов рублей. При этом на ремонтные работы в рамках региональной программы выделили 197,8 миллиона рублей.
Из-за недостатка финансирования ремонтные работы в больнице перенесли на 2022–2023 годы, а пока будут вносить корректировки в документацию.
Напомним, на разработку проектно-сметной документации ремонта поликлиники при больнице потратили почти 12 миллионов рублей.