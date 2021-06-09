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Более 300 млн рублей не хватает на ремонт больницы Семашко в Ростове

9 июня 2021, 11:15
Фото: rostov-gorod.ru
На ремонт поликлинического отделения городской больницы № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону не хватило свыше 300 миллионов рублей, сообщили в городской администрации.

Как рассказала во время планерного заседания начальник городского управления здравоохранения Ольга Мельникова, стоимость ремонта, согласно проектно-сметной документации, 547 миллионов рублей. При этом на ремонтные работы в рамках региональной программы выделили 197,8 миллиона рублей.

Из-за недостатка финансирования ремонтные работы в больнице перенесли на 2022–2023 годы, а пока будут вносить корректировки в документацию.

Напомним, на разработку проектно-сметной документации ремонта поликлиники при больнице потратили почти 12 миллионов рублей.

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