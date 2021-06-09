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Эксперт объяснил, почему в июне ливни накрыли Ростовскую область

9 июня 2021, 07:07
Фото: instagram.com/mchs_rostov
Плохие погодные условия в Ростовской области в июне связаны с приходом средиземноморских воздушных масс, пишет DonDay.ru со ссылкой на кандидата географических наук и преподавателя климатологии Александра Иошпу.

По его словам, вскоре летняя погода порадует жителей Ростовской области. Она придет, когда установится западный перенос воздушных масс с запада на восток. В настоящее время ветер приходит в регион с северо-запада.

Это говорит о том, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет снижаться. Но тепло придет в регион примерно через десять дней.

Эксперт также добавил, что в июне средняя температура воздуха составила 17 градусов, это всего на два градуса ниже нормы.

Напомним, что синоптики обещали жителям Ростова-на-Дону дождливую и прохладную неделю. Воздух прогреется максимум до +24 градусов.

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