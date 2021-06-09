Эксперт объяснил, почему в июне ливни накрыли Ростовскую область

По его словам, вскоре летняя погода порадует жителей Ростовской области. Она придет, когда установится западный перенос воздушных масс с запада на восток. В настоящее время ветер приходит в регион с северо-запада.
Это говорит о том, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет снижаться. Но тепло придет в регион примерно через десять дней.
Эксперт также добавил, что в июне средняя температура воздуха составила 17 градусов, это всего на два градуса ниже нормы.
Напомним, что синоптики обещали жителям Ростова-на-Дону дождливую и прохладную неделю. Воздух прогреется максимум до +24 градусов.