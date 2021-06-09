Помощь управляющей компании потребуется при решении сразу нескольких задач:
Чтобы узнать список работающих управляющих компаний, нужно зайти на сайт администрации города, где будет доступная информация. Она потребуется, если придется выбирать организацию для дальнейшего обслуживания дома.
Если нужно узнать, к какой управляющей компании относится дом, можно воспользоваться соответствующими сервисами. О том, как это сделать, разбиралась RostovGazeta.
В российском законодательстве не прописано подробное описание управляющей компании. Это коммерческая организация, которая следит за состоянием дома и прилегающей территорией.
С жильцами квартир подписывают контракт, в котором указаны все обязанности УК. Его заключают на выбранный период и после окончания срока действия он продляется автоматически. Этого не произойдет, если собственники помещений выступят против.
Чаще всего в договоре прописана определенная информация, в том числе адрес дома, услуги, которые оказывает организация, ее реквизиты и контактные данные. В документе будет имя руководителя и информация о контроле качества сервиса.
Добавим, что компании не придется получать лицензию на работу. Функции УК имеет право выполнять товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Управляющая организация должна раскрывать отчет о потраченных суммах, которые сдавали собственники помещений. Любой из них имеет право проверить правильность выставленного счета за коммунальные услуги.
В обязанности УК входят:
Не запрещено нанимать подрядчиков, которые выполнят часть работ. Однако ответственной за все мероприятия будет УК.
Также она имеет право собирать с жильцов коммунальные платежи, подписывать контракты на проведение ремонта и без согласований выбирать организации для выполнения работ.
Вместе с этим придется нести ответственность за состояние имущества. Не должно быть актов вандализма, поэтому потребуется система видеонаблюдения, а также кодовые замки на подъездах. Придется закрыть подвалы и выходы на крышу.
Если не получится выполнить вышеуказанные условия и будет причинен ущерб собственникам, то возмещать его будет УК. Ответственности не будет в случае взлома исправных звонков и хищения имущества.
Существует общая собственность, которая должна быть отремонтирована без сбора денег с жильцов. Это касается систем отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, газоснабжения, электроснабжения, общедомовые и подъездные счетчики по электричеству и воде.
Некоторые подобные элементы проходят через квартиры, но считаются общедомовыми. Речь идет о стояках отопления и канализации.
Нет единого сценария обслуживания здания, поэтому жильцы часто не в курсе, как все должно происходить. Бывают ситуации, когда ответственным считается местный управляющий орган. То есть в каждом районе города есть своя УК.
Существует множество вопросов и ситуаций, из-за которых собственникам жилья может понадобиться управляющая компания. Иногда необходимо очень срочно найти номер телефона для решения проблемы. К примеру, при затоплении квартиры соседями.
Для этого есть сразу несколько доступных способов. Так, можно обратиться к соседям или консьержу, если жильцы пользуются его услугами. Он выдаст необходимую информацию.
Реквизиты и контакты также указывают на двери подъезда. Их можно найти и на информационных стендах.
Если под рукой есть платежные квитанции, то интересующие данные указаны на них, поэтому не придется бегать и кого-либо искать. Существует способ посмотреть контракт, который был заключен на предоставление услуг с фирмой жилищно-коммунального хозяйства.
На все вопросы ответят в расчетно-информационной службе по адресу проживания. Есть вариант обратиться к сотрудникам МФЦ или зайти на сайт государственных услуг.
Можно открыть портал «Реформа ЖКХ», где в поисковой строке указать необходимый дом. Если вопрос не срочный, то поможет обращение в районную администрацию. Чиновники подскажут о любой УК, которая находится в зоне их ответственности.
При этом через Интернет получить ответ не получится и придется самостоятельно посетить администрацию. Здесь попросят написать соответствующее заявление. С собой нужно взять документы, которые подтверждают право собственности на жилое помещение.
Чтобы получить ответ в день обращения, необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты. Скорее всего придет письмо, но может поступить и звонок.
Но этот способ не подойдет для экстренных ситуаций, когда помощь нужно прямо сейчас. Тогда придется прибегнуть к другим вариантам.
Запрашивать подобную информацию может только собственник квартиры или человек, который в ней зарегистрирован. Узнать свою управляющую компанию поможет сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Это специальный ресурс, который призван упростить взаимодействие со сферой ЖКХ. Для этого предусмотрели ряд услуг, в том числе можно вносить деньги по счетам, жаловаться чиновникам на проблемы, обуждать сложившуюся ситуацию с соседями и заключать контракты в электронном виде.
Попасть на портал можно через Единую систему идентификации и аутентификации. Нужно найти вкладку с реестрами и выбрать «реестр объектов фонда», после чего кликнуть по нему.
В следующем окне придется найти свой дом и потом откроется вся доступная по нему информация.
Через официальный сайт «Реформа ЖКХ» существует способ выяснить адрес управляющей компании по месту проживания. Это специальная информационная система, в которой отражена полная информация о сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Фонд содействия реформированию ЖКХ, который организовали для модернизации этой сферы, занимается технологической поддержкой платформы. Так, опубликована подробная информация о программах переселения людей из аварийного жилья. Содержатся данные об исполнении программ, контрактах на переселение людей, а также реестр зданий.
Предусмотрен раздел под названием «Открытые данные», в который загрузили информацию о характеристиках всех зданий в стране. Можно найти реестр застройщиков и подрядчиков, которые имели нарушения во время реализации проектов, касающихся переселения людей из аварийного жилья. Многим эта информация станет полезной.
Чтобы найти УК, предстоит выбрать вкладку «мой дом» на сайте «Реформа ЖКХ». Это перенаправит на страницу нужного региона.
Далее нужно выбрать улицу и дом, после чего появится название искомой управляющей организации. Если кликнуть о нему, то будет открыто новое окно, в котором покажут все контактные данные. В том числе можно будет увидеть имя директора компании жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с этим есть еще один полезный раздел — это рейтинг компании. Благодаря ему можно понять, как она справляется с поставленными задачами.
Здесь же публикуют сумму, которую собрали с жильцов за оплату коммунальных услуг. На этом портале содержится полная информация об интересующей УК.
Дело в том, что учреждения обязали публиковать данные о своей работе по управлению домами до 2018 года. Однако это не коснулось Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Им приходилось публиковать сведения до 2019 года.
Есть еще один способ, который поможет добыть информацию — следует обращаться к фирме застройщику. Но работает это правило только для новых домов, а не для тех, которые возвели десятки лет назад.
Нужные контакты должны храниться у домоуправляющей фирмы. Это происходит за счет того, что УК занимается приемкой здания.
Есть сразу ряд способов, чтобы узнать данные управляющей организации через Интернет.
Чаще всего по негласному правилу организации публикуют исчерпывающую информацию о себе. К примеру, при необходимости можно раздобыть телефон руководства, адрес, время работы и часы, когда на прием попасть не получится.
Кроме того, пользователи найдут реквизиты, по которым можно совершать оплату и данные для отправки корреспонденции. Вместе с этим получится найти адреса зданий, находящихся в управлении.
Есть и другие способы, для этого просто нужно знать адрес дома. Следует зайти на официальный сайт, посвященный населенному пункту. В специальных разделах будет содержаться информация о жилищно-коммунальных услугах, последние новости о проводимых мероприятиях и других моментах.
Не стоит забывать о варианте позвонить в справочную городскую службу. Оператору нужно будет назвать имя и адрес. Он сообщит адрес управляющей компании или скажет, куда можно обратиться по этому вопросу.
Если вышеперечисленные варианты не подходят, то тогда можно обратиться в дежурно-диспетчерский отдел. Он занимается вопросами, которые поступают от местных жителей. Здесь и можно уточнить по интересующей теме.
Еще один способ — зайти на сайт «Дом.МинЖКХ.ру», где в поиске вбивается дом проживания. После этого будет отражена информация об управляющей компании. Нужно нажать на появившуюся активную ссылку и тогда откроется информация о компании, в том числе телефон.
Владельцы квартир могут позвонить в приемную районной администрации. Секретарь поделится интересующими контактами. Могут, конечно, возникнуть проблемы, но тогда нужно обратиться в РЭМЗ. Там точно будет необходимая информация.
Стоит учитывать, что управляющую компанию выбирали владельцы жилья. Это должно было произойти на общем собрании. Если этого не случилось, то назначить фирму придется органам местного самоуправления. Это будет сделано на конкурсной основе.
При этом о компании-победителе в результате торгов оповестят всех жильцов дома. Организации за 20 дней нужно будет заключить с людьми контракты на предоставление сервисов.
Не все ходят на проводимые собрания, но все имеют право потребовать протокол. Все принятые решения должны быть отражены на бумаге.
Если управляющая компания будет халатно относиться к своей работе, то есть меры воздействия на нее. Так, ее можно привлечь к административной ответственности. В некоторых ситуациях наступает и уголовная ответственность.
Бывают случаи, когда организации нарушают требования по содержанию или текущему ремонту дома, нормативы обеспечения жителей коммунальными услугами. Кто-то игнорирует меры профилактики коронавируса.
Если был причинен материальный ущерб, то могут завести уголовное дело, которое грозит тюремными сроками. Фирмы считаются материально ответственными перед владельцами квартир.
Есть множество причин, по которым жильцы могут жаловаться на УК. К примеру, сотрудники перестали убирать в подъезде и уже заметна грязь. Или перед подъездом зимой образовалось слишком много снега, который мешает пройти.
При составлении жалобы нужно указать имя, фамилию, отчество, адрес проживания и номер телефона, по которому можно будет связаться. В письме нужно указать проблему, с которой пришлось столкнуться.
Лучше всего, если письмо будет сдержанным, не следует злоупотреблять прилагательными. Получившееся письмо нужно отправить в Государственную жилищную инспекцию по региону, территориальное управление Роспотребнадзора, через портал Госуслуг.
Проблемой могут также заняться прокуратура или судебная инстанция. Обычно ответ приходит в течение 30 суток.
Бывают ситуации, когда приходится одновременно обращаться во все инстанции. Существует вероятность, что это напугает представителей управляющей организации и они захотят урегулировать конфликт мирным путем.
Можно обратиться в некоммерческие организации. К примеру, можно попросить о помощи местных депутатов или общество по защите прав потребителей.
Конечной инстанцией становится суд, но это процесс длительный и требующий знаний, поэтому не стоит с этим спешить. Хотя не исключены ситуации, когда только такой способ может помочь.
Есть, кстати, срок давности — конфликт должен произойти не более трех лет назад. Иначе суд откажется рассматривать такое заявление. Судья может порекомендовать решить разногласия в досудебном порядке.
Стоит учитывать, что суд не сможет ликвидировать управляющую компанию, даже если она был не права. Но через эту инстанцию можно взыскать деньги. Государственную пошлину не придется платить в том случае, если размер требований не превышает миллион рублей.
Не исключено, что суд встанет на сторону УК, это всегда можно обжаловать. Но потребуется время, на рассмотрение дела в первой инстанции уйдет два месяца.
Работу управляющей компании контролируют сразу по нескольким параметрам — соблюдение нормативов, лицензионный контроль, контроль за тарифами и проверка качества работы. Нормативы утверждают Минстрой и Минэнерго РФ. Именно они говорят, сколько в среднем человек расходует воды или электричества. Если фирма допустит нарушения, то ей грозит административная ответственность.
Кроме того, контролем тарифов занимает Федеральная антимонопольная служба. Необходимый запрос можно написать от руки, либо воспользоваться компьютером. Принимают оба варианта.
Добавим, что главным документом, регулирующим деятельность УК, является Жилищный кодекс РФ. У собственников помещений всегда есть возможность сменить УК. Но вначале лучше ознакомиться с отзывами в Интернете. Либо можно походить по квартирам и узнать мнение соседей о деятельности юридического лица.
Если в Сети попадаются одинаковые негативные отзывы, то стоит задуматься, подходит ли такая компания для управления домом.
Как следует из статьи есть достаточное количество вариантов найти интересующую управляющую компанию и информацию по ней. Они открыты и доступны для всех желающих.
В Ростовской области обслуживают и управляют жилым фондом 426 управляющих компаний, 1111 — товариществ собственников жилья, в общей сложности — 1753 организации. Жилой фонд составляет 13,9 тысячи домов. Эту информацию можно увидеть на сайте МинЖКХ региона.
Можно провести сортировку по населенным пунктах, либо по самим компаниям. Указаны также адреса организаций и номера телефонов.
Предусмотрена специальная карта, на которой показаны адреса фирм.