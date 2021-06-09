Запрашивать подобную информацию может только собственник квартиры или человек, который в ней зарегистрирован. Узнать свою управляющую компанию поможет сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Это специальный ресурс, который призван упростить взаимодействие со сферой ЖКХ. Для этого предусмотрели ряд услуг, в том числе можно вносить деньги по счетам, жаловаться чиновникам на проблемы, обуждать сложившуюся ситуацию с соседями и заключать контракты в электронном виде.