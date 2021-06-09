Кредиты в 10 млн и трое детей: как выживает бизнесвумен после закрытия рынка «Алмаз»

Как выживает Юлия с тремя детьми и долгом перед банками в размере 10 миллионов рублей, в материале корреспондента RostovGazeta.
Начинали с щебенки
На рынке «Алмаз» семья Кузнецовых торгует уже более 18 лет. Когда начинали, по словам Юлии, на месте торговых площадей была еще щебенка. Постепенно семейный бизнес рос, сейчас у Кузнецовых уже несколько точек продаж автостекол, недавно они открыли свой первый сервисный центр.
«У нас есть оптовые поставки, магазины, с которыми мы сотрудничали много лет подряд. Бизнес стабильно развивался, и все было хорошо. Когда встал вопрос - строить дом или большое складское помещение, мы решили, что будем и дальше развивать свое дело. Построили установочный центр («бокс») под услуги по замене стекол. И в один «прекрасный день» на всей нашей жизни поставили «жирную точку». И мы не знаем, что делать. Никаких контактов с властями у нас нет», - рассказывает Юлия.
После того, как в конце апреля силовики заблокировали работу четырех крупнейших рынков в Аксайском районе, представители разных ведомств проверили документы всех предпринимателей. И, оказалось, как рассказывает собеседница, у каждого бизнесмена документы были в номе.
«Все работают «в белую». У всех есть кассовые аппараты. Изначально Теларова (директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова) заявила, что будут искать недобросовестных предпринимателей. Но у нас таковых не обнаружили», - продолжает Юлия.
Видимо, «недобросовестных» бизнесменов власти региона ищут до сих пор. Потому, как никаких аргументированных доводов в пользу версии «об опасности» заблокированных рынков еще не предоставили. История о том, что на торговых комплексах царил неподражаемый ужас - наркотики, проститутки и чуть ли не казино подпольное, терпит крах. Никаких громких задержаний тех самых проституток широкой общественности не показали. Сами предприниматели, оставшиеся без работы, только шутят над этими версиями.
Задержаны на данный момент за неправильно оформленные земельные участки рынков глава Аксайского района Виталий Борзенко, а также несколько крупных предпринимателей.
"Мы теряем большие деньги"
У Кузнецовых трое детей, старшая - студентка, младшая - посещает детский сад. Супруг Юлии стал инвалидом после ДТП.
«Муж не опустил руки после аварии. Не смотря ни на что, мы все делали вместе. Скоро за обучение дочери нужно платить - почти 40 тысяч рублей. За садик надо платить, за школьные дополнительные занятия… Общая сумма кредитов, которые мы набрали для расширения бизнеса - около 8-10 миллионов рублей. В месяц нам приходится платить примерно 250 тысяч рублей», - рассказывает она.
Кредиты Кузнецовы взяли, чтобы построить сервисный центр. Последний месяц никакого дохода у семьи нет из-за блокировки работы рынков.
«Я повторю - все было стабильно. И мы могли себе позволить брать кредиты. Мы были уверены в завтрашнем дне, рассчитывали, что будем работать и отдавать долги. Мы заказали новый коммерческий транспорт, до того, как «нас закрыли». Отказаться от машины уже не было возможно. На открытие станции взяли также большой кредит. И, так как у нас был действующий прибыльный бизнес, который спокойно развивался, мы были уверены, что успеем вовремя со всеми расплатиться. А сейчас у нас обязательства перед поставщиками - доставка товара по всей России. Мы теряем большие деньги», - рассказывает предприниматель.
Пока, по словам женщины, спасают отложенные на строительство дома средства. Но деньги, говорит Юля, имеют свойство заканчиваться. И у многих предпринимателей аксайских рынков сложилась похожая ситуация. У большинства из них есть кредиты, дети и ипотеки.
Крах индустрии
Аксайские бизнесмены сплотились, они ищут выход из сложившейся ситуации. Пока все, что им предлагают региональные власти - уйти с территории рынков на «призрачные» новые необорудованные места.
«Сейчас в сложившейся ситуации, когда нам инвесторы предлагают переехать куда-то - это будет крах полностью всей индустрии. Я в этом не сомневаюсь. Мы вернемся на точку «ноль». Те места, которые нам предлагают - не подходят совершенно. Авторынок не подразумевает переезд, мы выбрали авторынок «Алмаз», мы развивались, большая часть из торговых павильонов - это большие магазины. Как мы сможем куда-то собраться и переехать?», - спрашивает Юлия.
На «Алмазе» ежеквартально проводили внутренние проверки по пожарной безопасности. Все выявленные нарушения устранялись в кратчайшее время. «Глобальных» нарушений на рынке никогда не было - уверяет собеседница.
«В день, когда пришли закрывать наш рынок, прокурор проверил наши две точки и никаких не было найдено проблем. Все документы были в номе! У меня все знакомые, клиенты спрашивают: что дальше с рынком будет? Я отвечаю: мы ждем открытия. Мы даже не рассматриваем такого понятия, как «переезд». Это наш дом», - уверенно заявила Юлия.
Напомним, что 27 апреля тысячи силовиков ворвались на территорию рынков «Атлант», «Алмаз», «Классик». Из-за этого тысячи людей потеряли работу.