Кредиты в 10 млн и трое детей: как выживает бизнесвумен после закрытия рынка «Алмаз»

«Я повторю - все было стабильно. И мы могли себе позволить брать кредиты. Мы были уверены в завтрашнем дне, рассчитывали, что будем работать и отдавать долги. Мы заказали новый коммерческий транспорт, до того, как «нас закрыли». Отказаться от машины уже не было возможно. На открытие станции взяли также большой кредит. И, так как у нас был действующий прибыльный бизнес, который спокойно развивался, мы были уверены, что успеем вовремя со всеми расплатиться. А сейчас у нас обязательства перед поставщиками - доставка товара по всей России. Мы теряем большие деньги», - рассказывает предприниматель.